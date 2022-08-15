Улетел к Бандере «лучший пилот Украины» – любимчик Зеленского

15.08.2022  21:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Один из лучших военных лётчиков Украины Антон Листопад погиб на фронтах в ходе проведения СВО.

Об этом официально сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из лучших военных лётчиков Украины Антон Листопад погиб на фронтах в ходе проведения...

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Отмечается, что Листопад ушёл воевать в первые дни начала СВО. Подробностей об обстоятельствах гибели пилота пока неизвестны. При этом за несколько дней до смерти в день Воздушных сил Украины Листопад получил орден За мужество III степени от президента Владимира Зеленского.

В СМИ распространяется несколько версий гибели Листопада, по одной из которых самолет Листопада был уничтожен в ходе воздушного боя, по другой – украинский лётчик был убит во время удара по аэродрому.

Известно, что в 2019 году Антон Листопад был признан лучшим пилотом Украины. Более того, в 2021 году во время военного парада в Киеве в честь 30-летия независимости Украины пилот возглавлял авиационную колонну, которая пролетала над Крещатиком.

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