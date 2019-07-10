Улица нагибает Зеленского

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Большое количество мест в Верховной раде, которое гарантируют партии «Слуга народа» высокие рейтинги, может сыграть с президентом Украины Владимиром Зеленским злую шутку.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «ТВ Центр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, экс-депутат ВР от Компартии Спиридон Килинкаров заметил, что Зеленский, имея огромный рейтинг, вытесняет за пределы парламента определённые политические силы, которые никуда из Украины не денутся.

«Если кто-то считает, что, вытеснив кого-то из парламента, мы решим эту проблему, я считаю ровным счётом наоборот. Эта проблема может ещё больше усугубиться, она выйдет на улицы, где как раз возможностей контролировать улицу, по крайней мере, на сегодняшний день, нынешняя власть не демонстрирует. То есть улица оказывается гораздо сильнее», – сказал Килинкаров.

С ним согласился историк и политолог Владимир Корнилов, напомнивший, что основатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий поставил ультиматум Зеленскому, потребовав отменить запланированный телемост с Россией.

«Это к вопросу о том, кто там контролирует улицу, кто там контролирует власть, когда нам говорят: «Да что там радикалы, 2-3 процента, не обращайте на них внимания». А президент, как видите, обращает внимание и подчиняется их ультиматумам», – заявил Корнилов.

Он полагает, что такая позиция откусит у Зеленского значительную часть электората, особенно той части, котоаря выступает за диалог с Россией – более 70 процентов, согласно соцопросам.

«Диалог надо с чего-то начинать! Когда предлагают такую безобидную идею формата общения простых людей, не политиков, друг с другом, как можно против этого выступить и тем более усмотреть государственную измену? При этом звучат прямые угрозы журналистам, телеканалу, а кто-то возбудил уголовное дело по факту угроз журналистам?

И в этот же день в Киеве находится всё руководство ЕС, вы слышали хоть одно заявление, хоть один намёк со стороны этих самых руководителей ЕС по поводу этого беспредела? Хотя бы по поводу угроз в адрес журналистов. При этом выступает Туск и говорит о том, что смотрите вот там Сенцов где-то там сидит – ты в Киеве находишься, ты хотя бы приструни там этих боевиков!» – добавил Корнилов.