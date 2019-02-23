Ультиматум сёстрам Опанасюк: Станете бандеровками, или будете молчать

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Дочери вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Мария и Анна должны публично заявить, что разделяют бандеровскую идеологию, в противном случае они не имеют права представлять Украину на Евровидении либо еще где-нибудь и должны «сидеть тихо».

Об этом, комментируя скандал, разразившийся после интервью бывших крымчанок меджлисовскому телеканалу ATR, заявил украинский политолог Юрий Романенко, против которого ранее в России было возбуждено уголовное дело за призывы к расправе над российскими журналистами в Донбассе.

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«Роман Скрыпин мастерски вскрыл феномен украиноязычных ватников в лице этих двух куриц Анны и Марии, которые не могли сформулировать, чей Крым. Они говорили на прекрасном украинском языке и наверняка прекрасно могут вам заспівати «Рідна мати моя», но они отлично проиллюстрировали, что, если Путину и К будет нужно, они будут вам нужную ватную херь заносить на чистом украинском языке. И никакой закон про мову, никакой закон об образовании, о квотах на пісні эту проблему не решит.

Потому что, если есть интерес, то он будет продвигаться на любом языке. Хоть на английском, как во время выборов в США в 2016, хоть на арабском, как в Сирии, хоть на украинском.

Вот что за народ. Споёшь и им песенку, пробьёшь на слезу, а тебя ещё на Евровидение отправят. А ты потом говоришь: «А я не знаю як Крим відпав. Тепер там два кордони».

Послушайте, если вы хотите жить тихо и, не привлекая внимания, ездить к своим родителям коллаборантам, то просто не лезьте на глаза общественности. Однако, если вы хотите выступать от имени Украины, то вы должны быть готовы к тому, чтобы разделять судьбу народа и судьбу государства, а это значит, что вы должны идентифицировать себя относительно базовых вопросов.

Если вы не можете себя идентифицировать, то вам нет смысла представлять страну даже на таком убогом конкурсе как Евровидение. Это, по-моему, очевидно», – заключил Романенко.