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Поэтесса с Донбасса Анна Ревякина сообщила о смерти бывшей звезды КВН Сергея Сивохо – уроженца Донецка, который после избрания Владимира Зеленского президентом взялся за проект заманивания «пряником» обратно в состав Украины потерянных ЛДНР и Крыма.

Украинские нацисты, как известно, не простили Сивохо слов о ситуации на Донбассе как о «внутреннем конфликте», за что он был прилюдно избит боевиками политического крыла «Азова». При этом Зеленский сдал своего подчиненного – нападавшие не были наказаны.

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Сам Сивохо унижение проглотил и остался числиться заведующим «платформы по примирению». Злые языки утверждали, будто синекура обеспечивала отставному юмористу около $10 тыс в месяц.

Уже после начала СВО Сивохо продолжал «стелиться» перед нацистами – «ПолитНавигатор» сообщал об эпизоде с новым унижением толстяка.

В одном из последних выступлений в прессе Сивохо рассказывал о сне, где Зеленский на переговорах достает пистолет и стреляет в российского президента, обеспечивая тем победу Украины.

«Та знаешь, я тебе расскажу одну такую мою визию – когда еще шли разговоры о переговорах, мне, почему-то, вдруг так ярко представилось, как сидят за этим длинным столом путинским с одной стороны Путин, с другой стороны – Владимир Зеленский, и вдруг в один из моментов Владимир Зеленский встает, достает золотой пистолет и стреляет прямо в противосидящего человека. И американское кино начинается – все встают по кругам с обеих сторон, начинают, как в американском фильме (аплодировать). И мне это так ярко представилось, я думаю: «Ух ты», – разглагольствовал опущенный «миротворец» Сивохо в интервью с украинским журналистом.