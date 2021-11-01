Умер единственный советский ветеран, обнимавшийся с бандеровцами

01.11.2021 09:07 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Запорожье в возрасте 103 лет скончался ветеран войны Иван Залужный, который получил медийную известность благодаря участию в кампании по примирению бандеровцев с советскими воинами.

Об этом в своем блоге заявил бывший глава Запорожской области Константин Брыль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевский публицист Мирослава Бердник в своем блоге напоминает, что Залужный стал единственным ветераном, согласившимся публично примириться с боевиками ОУН-УПА, а его единственный внук воевал на Донбассе в составе украинских войск.

«Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который пошел воевать на Донбасс, после чего в 2015 году согласился стать лицом кампании ко «Дню памяти и примирения» и стал единственным ветераном Великой Отечественной войны, который согласился публично поддержать провозглашённый украинскими властями после Майдана тезис о необходимости примирения ветеранов ВОВ с УПА», – написала Бердник.

В свою очередь пользователь Алексей Иванов под одним из сообщений о смерти Залужного подчеркнул, что ветеран стал публично мириться с бандеровцами еще задолго до гибели внука.

«Этот дедушка обнимался с бандеровцами ещё при Ющенко. Это он был в том ролике, который при Пчеловоде крутили на День Победы. Так что гибель его внука к его позиции совсем не причём. Кстати, после этого он стал изгоем в совете ветеранов. Он же де-факто один-единственный на Украине, который публично пошёл на такой поступок», – отметил Иванов.

Интересно, что сам Залужный в одном из интервью заявил, что фотографию его рукопожатия с боевиком УПА Степаном Петрашем на билбордах для популяризации новодельного «дня памяти и примирения» 8 мая использовали без его разрешения.