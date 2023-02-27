Умер Глеб Павловский

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В ночь на 27 февраля скончался российский политолог, основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Ведомости».

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Эту информацию изданию сообщил друг Павловского, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

В начале 2000-х фонд Павловского обслуживал президентскую кампанию Владимира Путина. Позднее Павловский стал консультантом администрации президента РФ. В 2008 году президент Дмитрий Медведев наградил политолога орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Но уже в 2011-м администрация российского президента разорвала контракт с «Фондом эффективной политики». После этого Павловский становится критиком российской власти.

В прошлом году он назвал СВО «объявлением войны Европе».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Павловского поймали на тайном отчете перед британским посольством.