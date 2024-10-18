Умеров не может анонсировать «Миражи» – французы приказали не лезть поперёд Парижа

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В передаче Украине французских самолётов «Mirage 2000» нет никаких проблем, всё идёт по плану, однако в Париже попросили особо не распространяться, пока они не дадут анонс сами.

Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров на брифинге по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министра спросили, каким образом эти «Миражи» будут обслуживаться, и откуда возьмутся пилоты.

«По поводу «Миражей» общался с министром обороны Франции, обсуждали вопросы, когда, как. Уже проводится как бы сотрудничество, просто не хочу его анонсировать, потому что они хотели это анонсировать. Но никаких проблем нет с французской стороны. Более того, я им очень благодарен, потому что они сейчас оснащают вооружением и военной техникой, готовят нашу бригаду, и скоро она уже будет у нас дома», – вещал он.

«Готовятся ли пилоты? Они будут анонсировать. То есть, никаких вопросов нет. Просто они хотят это анонсировать, поэтому я и говорю, что никаких вопросов в вопросе «Миражей» нет. Всё идёт по плану, просто французская сторона хотела сама это анонсировать», – повторял Умеров.