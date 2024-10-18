Умеров перехватил у Зеленского эстафетную палочку «северокорейского» позора

Вадим Москаленко.  
18.10.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После того, как накануне из-за «тысяч северокорейских солдат» опозорился Владимир Зеленский, та же участь сегодня постигла министра обороны Украины Рустема Умерова.

Это произошло на брифинге по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как накануне из-за «тысяч северокорейских солдат» опозорился Владимир Зеленский, та же участь...

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Умерова спросили о расхождениях между Украиной и НАТО относительно присутствия северокорейских войск в РФ или «на оккупированных территориях».

«Какие ещё нужны доказательства от украинской стороны стороне НАТО, чтобы они в это поверили?», – вопрошал журналист.

«НАТО не влюблялось, чтобы в чём-то разочаровываться. Они с нами, они работают с нами по разным трекам, некоторые публичные, некоторые непубличные», – нёс чушь Умеров.

Ответ ничуть не удовлетворил представителей СМИ. У министра уточнили, рассматривает НАТО вообще эту информацию или нет.

«Мы им предоставили доказательства, мы высказали, что мы будем очень рады обмениваться информацией, получить их информацию относительно Северной Кореи, и предоставляем информацию от нас. Но мы им высказали, какие у нас уже есть доказательства, обменялись мнениями, и попросили, чтобы разведки сейчас обменялись информацией», – мямлил Умеров.

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