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Несмотря на истеричную пропагандистскую кампанию Украины о якобы тысячах северокорейских солдат в РФ, в Североатлантическом альянсе ничего об этом не знают.

Это свидетельствует из слов генсека НАТО Марка Рютте во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с «просроченным» президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет свидетельств о том, что северокорейские солдаты вовлечены в боевые действия. Однако нам известно, что КНДР поддерживает Россию многими способами – поставками техники, боеприпасов, технологий… и это очень беспокоит», – дипломатично ответил на соответствующий вопрос Рютте.

Зеленскому нужно было спасать ситуацию.

«По нашим разведданным есть информация, что Северная Корея прислала тактический персонал офицеров на Украину, на временно оккупированные территории. Они готовят на своей территории 10 тысяч солдат, но их ещё не переместили на Украину или в Россию. Когда мы получим эту информацию, конечно, мы поднимем этот вопрос», – отбрехивался Зеленский.