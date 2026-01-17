«Умная армия НАТО давно присутствует и мотает на ус» – укро-офицер
Заход контингента какой-либо из стран НАТО на Украину будет иметь смысл, только если это подразделение вольётся в состав действующего корпуса ВСУ, обладающего куда большим боевым опытом, нежели Североатлантический блок.
Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий предположил, что натовские войска на Украине «будут проходить стажировку у ВСУ».
«Не то, чтобы стажировку – они же не воинскими частями будут. На самом деле, не буду озвучивать, но умная армия уже давно присутствует у нас и мотает на ус, что происходит. Но не подразделениями. Потому что тут обучать надо не таким образом, а заслать казачков, которые разберутся, что как работает, а потом уже у себя в армии всё это дело имплементировать.
А подразделениями? Ну, если только они включатся в состав какого-то нашего могучего корпуса, и корпус этот озаботится их боевой подготовкой до уровня остальных наших бригад. Тогда – может быть. А так? Так – нет, так не делается», – рассуждал «Грин».
