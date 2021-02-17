Умнее украинцев. Минздрав Хорватии хочет получить «Спутник V»

17.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что его ведомство работает над тем, чтобы страна получила возможность закупить «Спутник V».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», так хорватский Минздрав отреагировал на желание тысяч сограждан привиться российской вакциной.

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«Дипломатические контакты установлены, – сказал Берош в интервью HRT. – Это всего лишь продолжение усилий правительства по обеспечению всех граждан бесплатной вакциной. Важны два критерия – эффективность и безопасность вакцины. Российская вакцина считается эффективной, но мы должны получить подробную информацию о ее безопасности».

Министр добавил, что после переговоров с послом России он получил информацию о том, что российские власти находятся в контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и планируют подать заявку на регистрацию вакцины в ЕС.

«Мы думали о приобретении этой вакцины раньше. Основная задача сейчас найти профессионалов, которые должны подтвердить ее безопасность и найти способ приспособиться к требованиям ЕС », – отметил Берош.

Министр также сказал, что Хорватское агентство по лекарствам и медицинским устройствам (HALMED) может оценить эффективность и безопасность использования вакцины на государственном уровне, что уже было запрошено. И ответ должен поступить через несколько дней.

«В интересах каждого правительства заботиться о здоровье граждан, поиск источников вакцин за пределами ЕС не является незаконным, особенно когда поставки в пределах ЕС заканчиваются неудачей. Каждый ищет свой путь. Еврокомиссия знает об этом », – добавил Берош, намекая на провал внутриевропейской вакцинации.