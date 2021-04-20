Умрет ли Навальный до завтра, или уже поздно?

20.04.2021, Москва, Елена Острякова

Внезапный митинг за освобождение блогера-уголовника Алексея Навального, назначенный на среду, находится под угрозой если не срыва, то полной дискредитации.

Спешка с митингом понятна: 26 апреля должен пройти суд, на котором организация-ионагент, созданная Навальным, будет признана экстремистской. По сути у оппозиционеров последняя возможность собрать народ.

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Прощальную гастроль приурочили к дате обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию даже не из вредности, а просто потому, что другого повода не наделе нет.

Находящийся в Берлине заместитель Навального Леонид Волков поясняет экстренность майдана тем, что «Навального убивают прямо сейчас».

«Мы не знаем, сколько он еще сможет выдержать, но понятно, что времени у нас нет», – стращает сторонников Волков.

Имеется ввиду голодовка Навального, которая якобы длится уже 19 дней. Оппозиционеры нагнетают истерику по этому поводу, чтобы мотивировать массовку выходить на несанкционированные митинги.

«Я правильно понимаю, что теперь, когда Лукашенко не убьют на параде 9 мая, Навальному нужно умереть не 8 мая, а в ночь на 21 апреля? Чтобы хоть как-то “в повестку” попасть», – написал в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Евставфьев.

Но умирать для мобилизации сторонников оппозиционер явно не собирается. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ официально объявила, что перевела Навального в больницу, где ему назначена витаминная терапия, причем с его согласия.

Помимо сомнительности цели «демократическую общественность» не могло не мотивировать халатное отношение к их приватности организаторов. Изначально всем желающим регистрироваться на митинге, должны были регистрироваться на специальном сайте. Обещали, что Майдан начнется, когда соберут 500 тыс.

Но данные утекли в сеть. Выяснилось ужасное: среди 450 тысяч записавшихся 70% боты. То есть тезис « не бойтесь выходить, нас много, всех не пересажают» уже не работает.

Волков объясняет утечку тем, что информацию украл бывший сотрудник. Понятно, что доверия организаторам, обещавшим безопасность, это не добавляет. Тем более, что 30% реальных людей, зарегистрировавшихся на сайте, стали поступать неприятные письма.

Свое слово сказала и другая госорганизация – Роскомнадзор, объявив об ответственности СМИ и соцсетей за распространение анонсов несогласованного митинга. Тем, кто не удалит этот контент грозят солидные штрафы.

Навальнисты запальчиво заявляют, что ничего не будут удалять, но решение принимать не им. А у Роскомнадзора уже есть положительный опыт принуждения к соблюдению закона даже американских соцсетей, например «Твиттера».

Наконец, определенную работу провели и силовики проведя обыски и задержания в «штабах Навального» в регионах.

Подавать заявку на свои мероприятия навальнисты наотрез отказывается, уверяя, что это «не имеет смысла». Таким образом, сторонников зовут откровенно под силовые разгоны и аресты.

«Учитывая, что после зимних акций протеста, где полиция действовала жестко, но в целом умеренно, конъюнктура поменялась (западные «зрители» больше не представляют интереса для нашей власти), поэтому разгонять могут гораздо жестче», – прогнозирует либеральный политолог Илья Гращенков.

Отчаянные революционеры, готовые жертвовать здоровьем и свободой, не могут не понимать, что их вожди при этом рисковать и не думают. К обширной группе навальнистов, сбежавших за рубеж присоединился Владимир Милов, который уехал из России, чтобы не попасть в «арестную ситуацию».

Сотрудники ФБК стали публиковать посты о своем увольнении.

«Грустно писать, но я ухожу из фонда. Надеюсь, вы поймете меня», – пишет Анатолий Кравченко.

Против «революционеров» все, даже погода.

«И ладно, ты живешь за границей, но в айфоне есть приложение «Погода» – ты в него заглянуть мог? Там дождь стоит 90% на весь день. Или это хитрый план с заранее запланированной причиной очередного фиаско?», – пишет военкор Александр Коц.

Действия навальнистов критикуют даже журналисты оппозиционных СМИ, которые до этого разгоняли протестную повестку. Так ведущий «Эха Москвы» Алексей Нарышкин считает, что объявив о митинге за три дня, Волков дал возможность силовикам подготовиться.

«Будет ли кто-то из топ-менеджмента ФБК на передовой? Сомневаюсь. А еще. Эти бравые ребята даже для галочки ничего не попытаются согласовать? Раньше как было: мы просили, нам не разрешили или предложили не то. Но мы все равно идём. А сейчас проще: мы идём.

Манежка такая же идеальная площадка как и Лубянка 31 января. К ней даже близко никого не пустят. Центр перекроют, машины встанут, по городу весь вечер будут шатания и локальные, порой очень жёсткие задержания», – написал Нарышкин в своем «фейсбуке», за что предсказуемо подвергся обструкции и травле со стороны либеральной «элиты».

Однако даже у них декларируемая отвага срывается в отчаяние.

«Слушаю Клабхаус. Пессимизм оппозиции зашкаливает. Не верят в действенность завтрашней акции и не хотят выходить, несмотря на яркие спичи модераторов, которые живут за границей, но уговаривают россиян», – написал политолог Марат Баширов.

Его коллега Алексей Мухин утверждает, что внутри лагеря навальнистов царит раскол из-за деятельности Волкова, который проваливает все акции, но при этом интенсивно осваивает средства доноров.

«Говорят, что Ярмыш и Жданов “кормятся” от Волкова, а вот остальные резко недовольны его деятельностью, так что иноагент ФБК сейчас расколот и переживает кризис. Сетка в регионах также рушится из-за волковской жадности.

Так что анонсированное мероприятие 21 апреля – скорее, в защиту финансовых интересов Волкова, а не “занавальная акция”», – написал Мухин.

Телеведущая Тина Канделаки высмеивает Deutsche Welle, которая пишет, что планируемый митинг «может определить будущее России».

«Прям как в анекдоте про шанс встретить динозавра, только без шансов», – иронизирует Канделаки.