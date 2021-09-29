Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.09.2021 10:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, терроризм, Украина
Просмотров:

Униаты вручили орден за жертвенность и гуманизм террористу Сенцову

Новости УкраиныУкраинская греко-католическая церковь наградила осужденного за терроризм в РФ и выданного Украине по обмену...

Украинская греко-католическая церковь наградила осужденного за терроризм в РФ и выданного Украине по обмену Олега Сенцова отличием блаженного Емельяна Ковча.

Ее вручают за «личный вклад, жертвенность и гуманизм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Остаться человеком там, где я был, – это самое важное и самое трудное. И в этом для меня, и для многих других людей, примером является священник Емельян Ковч. Поскольку это человек, который прошел гораздо хуже: условия гестапо, немецкие тюрьмы и концлагерь «Майданек», где он, пробыв несколько лет, был уничтожен. Это пример для меня и для других людей, которые сейчас борются с врагом за нашу свободу», – цитирует слова Сенцова пресс-служба УГКЦ.

Глава украинских униатов Святослав (Шевчук), комментируя вручения награды Сенцову, назвал его примером жертвенности:

«Остаться собой тогда, когда тебя пытаются обстоятельства жизни или даже обстоятельства лишения свободы сломать. Этот тот меседж Ковча Емельяна, которого мы сегодня почитаем, и в честь которого эта награда установлена. Господин Олег Сенцов ее сегодня получил, значит, он продолжает те же мысли, идеи этого великого священника».

Емельян Кова известен тем, что в годы Второй Мировой войны помогал еврейскому населению, записывая их в католики, а также написал письмо нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, в котором осудил массовые убийства евреев, за что сам попал в концлагерь Майданек в Польше, где и скончался от сердечной недостаточности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть