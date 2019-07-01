Униаты вступили в предвыборную кампанию Порошенко с критикой мирных инициатив Зеленского

01.07.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Экс-президент Украины Петр Порошенко не случайно проводит предвыборный тур на Галичине. Как показали президентские выборы, именно галицаи (в своём подавляющем большинстве греко-католики) – его целевая аудитория.

Унию он, ещё будучи лжепрезидентом, определил государствообразующей церковью Украины (с чем, впрочем, нельзя не согласиться), а на прошлой неделе объявил униатское село Стадичи «Украинским Иерусалимом». Тут в средние века был второй после Киевской лавры пещерный монастырь. То, что обитель сия была православной, а Галиция была Русью, в свидомом «сознании», конечно, не укладывается. Радует хотя бы, что не Киев – «Украинский Иерусалим».

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Следует сказать, что уния отвечает своему новоприобретённому иудушке (предавшему Церковь, в которой был крещён) взаимностью.

Самопровозглашённый «патриярх» Шэвчук в предвыборный период не только слово в слово повторял риторику Порошенко против Зеленского, но и в рамках поствыборной кампании «Головнэ, нэ втратыты крайину» предупредил: «Если какой-то политик решится развернуть Украину с ее уверенного курса в Европу, то навлечет большую трагедию как на себя лично (мы уже имели таких президентов) так и на украинскую землю».

Вот и последние телодвижения Зеленского по оживлению мирного Минского плана, вызвавшие негодование пуканов «Европейской солидарности», совпали с заявлениями провидныка униатов: «Если мир означает согласие на условия агрессора, то это не мир, это капитуляция»; «Нельзя договориться с агрессором. Его можно только остановить».

Ну да, ну да. В Иловайске и Дебальцево уже останавливали. Путем тем самых Минских уговоров, между прочим. Но это опять же, логика не для рогулей. А какова паства, таково и миротворчество у «добрых пасторов».

Впрочем, о каком мире вообще можно говорить, если он препятствует «очищению» наziї. Вот откровения капеллана Украинской недо-католической церкви по случаю очередной годовщины вышеупомянутого Иловайска: «То, что происходит на Востоке Украины – это процесс очищения организма украинской нации. Мы много теряем, но еще больше приобретаем»… Кровь наших сыновей, наших детей… – это воскресение нашей нации, возрождение нашего народа». Духовный отец карателей обличает как «кремлевскую пропаганду» одну только мысль о том, что война – это плохо, ведь именно благодаря ей нация «встаёт с колен».

А почётная совесть уже всей нации, предшественник Шэвчука на посту главы «УГКЦ» Любомыр Гузар – тот вообще от имени Богородицы призывал украинских матерей «благословить детей на войну» с «империей, а потому агрессором». А саму возможность пострелять «агрессора» определил «Божою благодаттю».

Что уж говорить о рядовых пасторах, которые на отпевании своих героев обещают поголовную смерть «московским ордынцам» за каждого «из наших» (особо «христианскую» любовь предлагаю прочувствовать с 1 мин. 50 сек. надгробной униатской проповеди).