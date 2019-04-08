Томосоносец или лицедей? За кого агитируют украинские церкви

08.04.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Первую неделю апреля украинское общество провело под знаком выборов. Не могло данное событие не отразиться и на позиции политически озабоченных религиозных сообществ.

Уже в понедельник, на следующий день после первого тура выборов, униатская Религиозно-информационная служба посчитала необходимым опубликовать обращение капеллана новообразованной «Святейшей церкви Украины» («СЦУ») некого «отця Дмытра»:

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«Есть те, которые никогда не были клоунами, хотя они были иногда и смешными и любили пошутить. Они не “косили под дурачка”, а, оставив свои таланты, бизнес, работу, семью, пошли защищать Родину. Они не называли Украину проституткой, они отдали за нее жизнь. Они не шутили с верой, а с уважением относились к вере других, лелеяли свою веру и церковь. Они не извинялись за свой выбор защищать Родину даже перед “кадыровцами”, даже когда их резали и калечили, даже перед выстрелом в голову – они не извинялись. А последними их словами было – “Слава Украине!”. Я священник, я – не клоун. А вы?».

Не знаем как аудитория этого цицеронища, но сам он, судя по «причинно-следственным связям» в приведенном потоке сознания, похоже, таки клоун.

Впрочем, как и все ряженные из его «Цэрквы».

Не прошло и пары часов, как целый «бишоп», как он сам себя именует некий «Адриян (Кулык)», разродился проповедью:

«Вспоминается как наши политики любили льстить слух населения Украины про “мудрый народ” (пунктуацию и красноречие всех цитируемых оригиналов, как вы поняли, оставляем без изменений, – Д.С.). Результаты выборов 31-го марта очень красноречивы и очень беспокоят. Не верится, что на нашей земле такой высокий процент малороссов, хохлов и откровенных идиотов “по приколу”. Украинцы – вы соль этой земли, вы закваска – что способна спасти Украину от неминуемой гибели и порабощения».

В тот же день тему «соли земли» продолжил ну совсем уж патентованный клоун «СЦУ» Олэксандр Дэдюхин (тот самый «святой отец», «впаривал» суду свою невиновность в ДТП, не зная, что оно случайно было заснято очевидцем, а потом объявил среди подписчиков сбор средств на новую машину себе).

«Доброе утро, соль земли, – обращается пан-отэць к своей Фейсбук-пастве. – Добро пожаловать в реальный мир. А чего вы ожидали? Неужели вы правда думали что вот эти вот “уставшие от войны” проголосуют иначе? …Вы что, раньше не знали что вокруг миллионы людей, готовых слить Революцию Достоинства? Что люди не понимают зачем на фронте льется кровь? …Вспомните Майдан, когда рвались гранаты и лилась кровь, совсем недалеко в ресторанах звучала музыка и “95-й квартал” вонял про эбонитовые палочки… Понимаете, мир поглощен популизмом… И мы всего-навсего на передовой этого ужасного мира. Мира, для которого шоу важнее войны за Независимость. Все было бы куда проще, если бы линия соприкосновения шла не по Северскому Донцу, а по Днепру. Поэтому когда мне говорят про ошибки Порошенко, я отвечаю что самой главной была эта. Он остановил войну слишком далеко. И 95 квартал не накрыло ни минами ни “Градами”».

Неизреченное человеколюбие, согласитесь. Впрочем, «доброму пастырю» сему – первому из СЦУшников, награждённых самим Варфоломеем – не впервой рассуждать о подобного рода «карах недостойным». В феврале 2017 г. он поведал, что именно по молитвам его «церкви» был совершён теракт в Питерском метро:

«Мы в воскресенье молились чтобы Господь избавил нас от нашествия иноплеменников. В понедельник постились. И вот, в северной столице этих воинствующих иноплеменников, происходит теракт. Связаны ли эти события? Конечно да».

На силу подобных молитв «СЦУ» очевидно рассчитывают у Порошенко. «Из Администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», – рассказывает вице-спикер рады О. Сыройид. – То есть, о ком вспоминать на проповедях, рассылают инструкции по церквям».

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Впрочем, «темники» от администрации Порошенко благодарным СЦУшникам особо и не требуются. Так, захватив очередной православный храм на Волыни, они вознесли благодарность за это «историческое событие» богу (чисто украинскому, разумеется), Варфоломею и Порошенко («Мы благодарны за те великие дела, которые сделал для нашей страны, церкви, украинского народа наш Президент, Петр Алексеевич Порошенко»).

Окончательно раздуплилась «СЦУ» (или «ПЦУ» как она предпочитают себя именовать) на Фейсбук-странице.

И, тем самым, по природной тупости, спалилась: «Зеленский полностью прекратит поддержку ПЦУ на государственном уровне…».

А ничего, что по конституции Украины церковь отделена от государства?

Ничего.

Потому что отделена от государства Украина Православная Церковь. А всяческие «Киевские патриархаты», автофекалы, и т.п. «СЦУ» только за счёт госсподдержки и существуют. «Да и власть никаких иллюзий по отношению к расколам не питает и прямо им говорит: кто на белом свете, кроме нас, считает вас церковью? – рассказывает глава пресс-службы УПЦ (МП) Василий Анисимов. – Мы даем вам возможность паразитировать и жировать на чужой собственности, помогаем обманывать народ. Без нашей поддержки вы растаете, яко дым. Поэтому все делаем быстро и без лишних вопросов: отжались-встали».

Поэтому вовсе не удивительна синхронность, с которой политтехнолог и спичрайтер Порошенко Олег Медведев и всё тот же Дэдюхин («карманный поп» уголовного авторитета и спонсора «томоса», которого украинский суд запретил называть по кличке «Нарик»), выступили с «ультиматумом» к Зеленскому в 24 часа извиниться за наречение «священного томоса» «термосом».

Преуспели в анафематствовании одного из претендентов и грехо-католики. Популярный у униатских пользователей соцсетей служитель «Украинской греко-католической церкви» («УГКЦ») Юстын Бойко попросил «всех друзей в Фейсбуке, кто голосовал за Зеленского, удалиться самостоятельно». Вскоре, однако, он затёр этот, «не совсем миссионерский пост». Но осталась запись «Или мы НАРОД, или мы клоуны… Слишком дорого заплатили за нашу свободу, чтобы сдаваться!».

Бискуп «УГКЦ» Пэтро Крык также поспешил удалить запись «Кто проголосовал за Зе и есть среди моих друзей, прошу удалиться».

Самым тормознутым неожиданно оказался главред упомянутой униатской информслужбы. Он не только последним подтёр призыв удалиться из друзей «гопников», проголосовавших не да того, но и разместил на своей странице давно к тому времени опровергнутый фейк о российских правах на рекламный ролик Зеленского.

Можно, конечно пытаться доказывать, что это всё это частные мнения. Но ни одного слова в поддержку оппонента Порошенко от представителей украинских «церквей» в сети так встретить и не удалось.

Наиболее развёрнуто точку зрения униатов (составляющих до 90% населения Пьемонта украинского фашизма – единственного региона, проголосовавшего за графа Дякулу-Остаточнóго) выразил вице-ректор униатского Украинского католического университета, член всевозможных союзов и групп украинских «интеллектуалов», соорганизатор Украинской Гэльсинськой спилкы Мырослав Марыновыч.

Голосование галицаев, действительно, феномен. Ведь они, наступив на горло собственной нацистской песне, вынуждены были голосовать за не совсем расово чистого «схидняка» (а, вернее, пивдняка). Позволим в связи с этим привести расширенную цитату из интервью местного инженера человеконенавистнических душ.

«Я упрекаю украинцев (проголосовавших за Зеленского, – Д.С.) лишь частично… Мы знаем, что исторически украинцы всегда были очень критическими к своей власти и приверженными, послушными, когда речь шла о чужинской власти… Но вместе с тем очень важным является элемент российской информационной кампании, которая была для людей, к сожалению, невидимой. Они не улавливали того, что ими манипулируют.

[…]

Есть две причины: одна – малороссы, то есть украинцы с малороссийским сознанием, которая всегда скептически относилась к своему и всегда обожала все русское, наслаждались шутками «95 квартала» [который 20 лет высмеивал украинцев… называл нас хохлами]. Это ложилось им на душу, поэтому они поддерживают Зеленского совершенно искренне и сознательно. Но есть значительная часть людей, украинцев, которые являются патриотами, но требуют новых лиц. Они реагируют иррационально, не обращают внимания на аргументы, их сбивает с толку угроза, – лишь бы кто-то другой. И здесь я тоже вижу влияние России.

[…]

Давайте вспомним момент, когда после побега Януковича на Украине был вакуум власти и Россия моментально этим воспользовалась, пошла в атаку, а теперь представьте на минутку, что победит Зеленский. В течение полугода он будет президентом, но будет иметь парламент, который не его, – будет паралич власти. И в условиях этого паралича власти, конечно, Россия может начать новые атаки… Возьмите другую опасность – если Украина выберет Зеленского, в канадских СМИ уже поставили вопрос: не должны ли западные государства задуматься, продолжать ли поддерживать Украину. Наша игра, чтобы показать Порошенко фигу, может обернуться тем, что покажем фигу самим себе».

И, наконец, на вопрос «возможны ли худшие сценарии – потеря государства, федерализация?», властитель униатских умов отвечает: «В нашем мире все возможно, если Америка могла выбрать президентом популиста, имея за плечами такую мощную демократию… Полгода назад наша страна была островком стабильности на фоне бушующего моря популизма в Европе… Посмотрите на Украину, до чего пришла в упадок за несколько месяцев… Разделяю стремление украинцев иметь честное и справедливое правительство, президента. Но мы можем добиваться честного руководства, только сохранив наше государство. Если мы потеряем наше государство, то будем бороться за права человека в ГУЛАГе – так, как боролись прежде. Чтобы не начинать новый круг очень тяжелых страданий, опомнимся».

Оставим на иезуитской совести униата утверждение о падении «европейского острова стабильности» в бездну лишь с началом враждебной по отношению к власти избирательной кампании. Обратим внимание на другое. Вслед за СЦУшниками униаты связывают успех сил, противостоящих действующему ворюге и коррупционеру, исключительно с популизмом. Редакция журнала «Патриярхат» (униаты именуют своего Шэвчука «патриархом», несмотря на то, что Ватикан давно и недвусмысленно отказывает «УГКЦ» в статусе «патриархата») даже не стесняется признавать, что темой последнего номера выбран популизм именно в связи с выборами.

Наконец, сам Шэвчук напомнил, что «УГКЦ» обращении накануне выборов «четко осудила популизм». Что же касается голосования даже части галичан, руководствующихся принципом «против барыги и вора», лидер униатов заявил: «Никогда не голосуйте “против”. Потому голосуя “против”, вы, де-факто, проголосуете против своего будущего».

«Если мы говорим о президенте Украины – это прежде верховный главнокомандующий страны, находящейся в состоянии войны. Поймите: выбирая президента, вы выбираете того, кто будет командовать войсками и защищать нашу страну. Имеет ли определенный кандидат для этого необходимое умение, черты, опыт или нет?», – точь в точь повторил основные тезисы команды Порошенко «патриярх Свьятослав».

Сам же главнокомандующий тем временем, заручившись «заступничеством» двух крупнейших еретических конфессий Украины, отправился на поклон к третьей.

Появившись на протестантском собрании аккурат во время проповеди Турчинова, Порошенко вручил виднейшему баптисту орден православного святого Ярослава Мудрого.

«Говорят, не стоит делать это в храме, а я думаю, что именно в храме стоит это сделать, – в очередной паз растоптал «гарант конституции» норму той же Конституции об отделении церкви от государства. «В храме божием — именно это место, где стоит вручить награду Александру Валентиновичу», — забил на конституцию православный «гарант», назвав сектантское сборище храмом.

Отметим, что Турчинов является не только лично преданным (в настоящий политический момент) главнокомандующему секретарём главы СНБО, но и координатором объединения крупнейших протестантских сект, действующих на Украине.

Таким образом, и их поддержка Порошенке обеспечена.

Зеленский же пока в дела религиозные лично не суётся. Лишь его советникам приходится отбиваться на пресс-конференциях патетическими но общими фразами вроде: «Украина – светское государство, но для нашей самоидентичности получение томоса – самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства. Государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но обязано их защищать. Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение».

Православная Церковь (строго соблюдающая нейтралитет) понимает, что пока не более чем дежурные фразы, необходимые для такого рода кандидата (на самом деле далёкого как от Церкви, так и от «церкви») но Её чада прекрасно осознают, кто из двух претендентов является отъявленным врагом Христа, а кто оставляет надежду (пусть и слабую) на прекращение гонений УПЦ (МП). Не случайно же Почаев (Тернопольской обл.) в первом туре проголосовал за Зе.