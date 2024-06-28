Уничтожение западных БПЛА-разведчиков над Черным морем приведет к Третьей мировой – Коц исключил прямые удары

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Россия не будет сбивать американские и НАТОвские беспилотники в небе над Черным морем с применением оружия, потому что это приведёт к Третьей мировой войне.

Об этом в эфире видеоблога радио «Комсомольская правда» уже не в первый раз заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет сбивать американские и НАТОвские беспилотники в небе над Черным морем с...

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При этом, по мнению Коца, эти дроны вполне могут «откеросинить» снова, как это уже случилось в прошлом году.

«Горячие головы» говорят, что надо сбивать. Сбивать не будем – я сразу скажу, не будем мы сбивать американские беспилотники, потому что уничтожение чужой боевой техники боевым оружием – это акт агрессии. Это Третья мировая война. Мы не хотим Третью мировую войну. Вы хотите Третью мировую войну со всеобщей мобилизацией? Все дружно встаем из-за компьютеров и идем в военкомат. С километровыми, по трое суток очередями за бензином на заправку, с пустыми полками и прочее, – со всеми вытекающими Третьей мировой войны», – нагнал мраку журналист.

«Поэтому никто сбивать беспилотники над Черным морем не будет. Я имею в виду – оружием. У нас был прецедент, когда наш летчик произвел сброс керосина на американский беспилотник и тот вынужденно улетел», – предлагает выход Коц.

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