«Униря Молдовы и Румынии пахнет порохом», – офицер МГБ
В случае слияния Молдовы и Румынии граждане Приднестровья, многие из которых имеют российские паспорта, станут людьми второго сорта.
Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью телеканалу «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Республика на фоне супердавления схлопнется, и возникнет вопрос, куда деть несколько сот граждан России, которые превратятся во что-то наподобие чернокожего населения в ЮАР в период апартеида. Никаких прав и возможностей, постоянное давление и унижение», – сказал Соин.
Он считает, что такой сценарий возлагает особую ответственность на Россию, которая должна будет поддержать своих.
«Тут настолько сложные могут быть сценарии, что пахнет порохом», – считает Соин.
