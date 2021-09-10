Управляемый нацизм: Людей убивать можно, президента пугать нельзя

10.09.2021 15:23 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В «Нацкорпусе» очередная девиация «Я нэ здамся бэз бою» — участнику массового убийства одесситов 2 мая 2014 года Тихону Шавруку вручили подозрение в совершении преступления.

Не разобравшись, кто-то подумает: «Наконец-то! Дело по расследованию чудовищной одесской трагедии сдвинулось с мертвой точки». Мне бы тоже хотелось так думать. Но пора перестать быть наивными — националисту вменяют не настоящее злодеяние, а хулиганство, учиненное под офисом президента Украины.

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Имеется в виду весенний погром, когда стадо патриотов потребовало освободить убийцу Стерненко и уволить Авакова (видите, кстати, как у них получилось), а также расписало здание на Банковой «веселыми картинками» со свастиками и ругательствами.

Учитывая их чувство локтя, уже вовсю идет сбор подписей в защиту Шаврука, вой в соцсетях, сотни перепостов и прочее «руки прочь от патриота!». Особенно нацистов возмущает топорность, с которой полицейские склепали дело — дескать, побратима обвиняют в применении оружия в отношении работников правоохранительных органов, а оружием при этом является рыболовная удочка, которой Шаврук запустил в полицейских, и все это «с мотивами явного неуважения к обществу». Смешно, мол, как можно покалечить кого-то мормышкой!? Кстати, можно. Но речь не об этом.

«Я приехал поддержать ребят, выступить против репрессий, а в итоге сам стал жертвой репрессий власти Зеленского», — говорит в свое оправдание Шаврук.

«Ветеранам и активистам рисуют фейковые уголовные дела по тяжким статьям, но даже не стараются сделать это в каком-то адекватном виде. Фирменный клоунский стиль перешел уже и на все правоохранительные органы», — возмущаются в «Нацкорпусе».

Говоря о репрессиях, нацисты приводят в пример иных участников беспорядков на Банковой, которые томятся в СИЗО в ожидании судов. Их, к слову, не так и много.

«Судилища над ветеранами — это политический заказ из офиса президента», — не перестает повторять лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, опасаясь за судьбу своего птенца из Одессы.

Но тут нациков остается лишь успокоить — ну, присудят им за хулиганку какие-нибудь исправительные работы, кашу там в детском саду варить. Тогда как преступнику из Одессы вообще можно не беспокоиться, ведь у него есть упомянутая индульгенция — участие в зверстве 2 мая. Чего ж вы истерите, болезные, если сами черным по белому пишете: «2 мая 2014 Тихон вместе с другими неравнодушными патриотами защитил Одессу от пророссийских наемников. Пока правоохранители стояли в стороне, он делал все, чтобы не допустить распространения «русского мира» на улицах Одессы».

А что такое «делал все», если есть несколько десятков погибших? Надо полагать, убивал? Шаврук, собственно, и сам сразу после получения подозрения записал видеообращение, где с гордостью рассказал о своем участии в кровавых событиях.

Так что оды в адрес подозреваемого со стороны побратимов выглядят как перебор: «Тихон Шаврук — отец троих детей, сын заслуженного артиста Украины дирижера Игоря Шаврука, спортсмен и патриот. Но отнюдь не «преступник», с которым решила бороться украинская власть». Зачем это? Достаточно прийти на допрос и произнести несколько сакральных слов: «2 мая. Остановил русский мир. Участвовал». Все. Ну, полицейский околоток можно поджечь для острастки. Хотя и так отпустят. Без театральщины. Еще и медаль дадут — доказано опытом.

А вот президента пугать не надо, бяки всякие на стенах писать, как сова за ежиком в тумане — ууу! — это лишнее. Это просто показательный воспитательный акт.

Кстати, если примера разгуливающего на свободе убийцы Стерненко, чьим «облико морале» озаботился даже Моргенштерн , вам мало, то вот свежий факт. Три месяца назад в Одессе был задержан и помещен в СИЗО один из идеологов местного «Нацкорпуса» и по совместительству глава ОПГ «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин. Официально ему вменяют вымогательство в особо крупных размерах, а в целом в его бэкграунде наличествуют бандитизм, рэкет, массовые беспорядки, перестрелки, тяжкие телесные. И именно ему принадлежит джип с трезубцем и номером «666», на котором он катается 2 и 9 мая, включая фашистские марши.

Так вот на днях этот пламенный бандюк вышел из тюрьмы, правда, пока под домашний арест, но надо понимать, что не все сразу. А почему? Да потому, что тоже 2 мая «не допустил распространения русского мира»! Понятно? Потому что и президент в этой стране 2 мая днем победы считает.