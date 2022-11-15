Уралов дал оценку выходке мобилизованного, оскорблявшего офицеров

Новости Украины

Публикация роликов с разборками между мобилизованными и офицерами, подобных тем, что обнародовали на выходных в одной из частей в Подмосковье, – это свидетельство украинизации россиян и работы на врага.

Об этом в эфире видеоблога донецкого историка и обозревателя Дениса Селезнева заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Уралова, человек, опубликовавший видео потасовки, является жертвой когнитивной войны с Россией.

«Что это, если не украинизация?.. Это же кто-то снял и зачем-то выложил в сеть. Это же кто-то выложил в сеть. Это тоже элемент украинизации. Кому-то хиханьки-хаханьки, кто-то вынес сор из избы. Но я как к этому отношусь – что такое воинское подразделение? Это же коллектив, которому вместе надо быть. Ну снял – это одна история, потому что съемка – это свидетельство разбирательств, есть военная прокуратура, военный суд, комендатура. Я понимаю, что снять на видео для того, чтобы было свидетельство, это нормально. А, вот, выложить это в сеть – это украинизация… Это наши сограждане, у которых уже так мышление устроено. А это, я утверждаю, и есть цель когнитивной войны… Следующий шаг – это сотник Майдана», – заявил Уралов.

По мнению эксперта, мобилизованный, затеявший конфликт с офицером, повел себя как подросток, пускающий дым в лицо оппонента:

«Зачем он себя так повел? Значит, он хотел. Я тоже курю и мне, чтобы кому-то в лицо вот так вот дым – это надо меня завести… По этому чуваку – ну, либо он тот самый малолетний дебил, подросток, который не может себя контролировать. Его же сорвало. Потому что поначалу ты к нему испытываешь позитивную эмоцию, когда он предъявляет, а потом его срывает. Вот, вопрос, чего его сорвало? Я не знаю, может быть, он телеграмм-каналов обчитался или нездоровая атмосфера, или что? Кто это должен проверить? Это какой-то в армии психиатр должен появиться, и он должен это проверить или как?», – заключил Уралов.