Уроки для Донбасса: Хорватия превращает захваченный у сербов Вуковар в собственный «Сталинград»

01.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватские власти пытаются закрепить за городом Вуковаром мемориальный статус «сопротивления сербской агрессии». Именно отсюда в 1991 году последователями усташей было частично уничтожено, частично изгнано сербское население, выступавшее против выхода из состава Югославии.

Накануне хорватский парламент подавляющим большинством голосом утвердил за городом Вуковар в Восточной Славонии статус «места особого отечественного приоритета». Сделано это было для того, чтобы «сохранить долговременные воспоминания и память о жертве этого города в прошлой войне и способствовать его развитию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно решению парламентариев, «территорией особого отечественного приоритета» станет как сам город, так и и поселок Богдановцы, где находится мемориал «Жертвам Отечественной войны» – естественно, хорватским. И где ежегодно, 18 ноября, в день освобождения города Югославской народной армией и сербскими добровольцами от хорватских сепаратистов – неонацистов, проводятся пафосные памятные траурные церемонии по боевикам-усташам.

водонапорная башня со следами боев – символ Вуковара

Также, согласно принятым нововведениям, областная больница Вуковара передается на баланс государства, то есть, профильного министерства, и становится Национальной мемориальной больницей.

Новый законопроект подразумевает создание специального «Совета по вопросам Родины, мира и развития», в состав которого войдут представители семнадцати министерств, ведомств и общественных организаций «Отечественной войны» (так в Хорватии называют развязанную в 1991 году сепаратистами кровавую бойню).

«Вуковар играет особую роль в современной хорватской истории в создании независимого и суверенного демократического государства, является символом сопротивления, жертвенности, победы и единства во время Отечественной войны», – говорится в резюме к приятому парламенту законопроекту.

Можно предположить, что закрепление за городом, где и по сей день проживает около 30% сербов, нового статуса послужит укреплению и распространению, созданного хорватской идеологической пропагандой и западными медиа мифа о «нападении сербской военной машины на молодую свободную хорватскую республику».

Позиции хорватских боевиков в Вуковаре

«Ежедневно на Вуковар падало около 7 000 снарядов, в результате чего было разрушено около 85% зданий. После падения города, тысячи несербов были изгнаны, тысячи перевезены в лагеря для заключенных в Сербии, а сотни — казнены на пригородной ферме Овчары и в других местах. Более 3 000 солдат и гражданских лиц погибли во время осады и ее последствий, из них 86 детей. Сегодня более 300 жителей Вуковара все еще находятся в списке пропавших без вести», – такая, написанная словно под копирку информация, в очередной раз прошла по хорватским и западным СМИ 18 ноября, которое, опять же, решением хорватского парламента было объявлено «Днем памяти всех жертв Отечественной войны».

На самом деле, трагическая история Вуковара несколько отличается от официальной хорватской версии.

До 1991 года в этом городе проживало чуть больше сербов, чем сейчас – 37%, а среди местной хорватской общины были сильны интернационалистские, прокоммунистические настроения.

В частности, в ходе первых демократических хорватских выборов партия сепаратистов Хорватское демократическое содружество проиграла, получив лишь 26% голосов, а победил Союз коммунистов Хорватии (65% голосов). После чего пришедшее к власти в Загребе руководство ХДС поручило своей региональной ячейке разработать комплекс мер по выдавливанию коммунистов и сербов из города и окрестностей.

В апреле 1991 года новоизбранный министр Хорватии Гойко Шушак с подельниками лично обстрелял населенное преимущественно сербами расположенное в окрестностях Вуковара Борово-Село ракетами, селяне в ответ создали отряды самообороны.

В мае туда же явились вооруженные части хорватского МВД, чтобы снять вывешенный на праздники флаг СФРЮ и заменить его на хорватский, в результате завязавшейся перестрелки погибли люди и с той, и с другой стороны.

Одновременно подразделения ультранационалистов-чернорубашечников ХОС (Хорватские оборонительные силы) 2 мая арестовали избранных местных чиновников-коммунистов, заменив их своими людьми.

После чего националисты развязали настоящий террор против местного сербского населения: были взорваны более десяти частных заведений, принадлежавших сербам, похищены около сорока видных горожан сербской национальности, чьи тела со следами пыток и издевательств были найдены в Дунае. Дело кончилось тем, что летом 1991 года Вуковар покинули 13 тыс. 734 серба.

ЮНА до последнего не вмешивалось в конфликт, и даже, как в случае вышеупомянутых майских столкновений в Боровом Селе, только разводило противоборствующие стороны, изымая оружие и арестовывая как хорватских боевиков, так и сербских добровольцев, приезжавших помогать соплеменникам.

Воислав Шешель в Вуковаре

Однако все изменилось, когда сепаратисты взяли в осаду воинские части, требуя отдать им технику, оружие и боеприпасы, и убраться с территории Хорватии. И начали отстреливать военнослужащих. После этого армия стала стороной конфликта и 3 сентября начала осаду Вуковара.

Пара, представляющая сербские добровольческие силы, на освобожденных от хорватских сепаратистов улицах Вуковара

После освобождения города от боевиков, он был включен в состав непризнанной Республики Сербская Краина. И пребывал в таком статусе, даже когда в 1995 году большая часть республики была уничтожена в ходе блицкрига хорватской армии. И только в 1998 году Вуковар и прилегающие к нему земли Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема были под давлением ООН «мирно интегрированы» в Хорватию.

Нужно отметить, что «мирная интеграция» привела к тому, что, вопреки европейской хартии о языках, сербский язык в Вуковаре вытеснен из делопроизводства, а попытка установить на его улицах и учреждениях двуязычные таблички наткнулись на агрессию местных «ветеранов Отечественной войны» и мэра-националиста Ивана Пенавы.

Лидер хорватских сепаратистов выступает в Вуковаре после его “мирной реинтеграции”

Также сократилась численность местной сербской общины, чьи лидеры были арестованы «за преступления против человечности», то есть, за вооруженное сопротивление сепаратистам в 90-е годы, а на сербских подростков регулярно нападают местные футбольные фанаты. При этом по сербским погибшим: 1300 военных и более 140 гражданских официально никто не скорбит.

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“Ветераны Отечественной войны” борются с вывесками на кириллице на улицах Вуковара

Реалии сегодняшнего Вуковара поучительны и в свете конфликта на Донбассе, поскольку киевские пропагандисты неоднократно заявляли о том, хотели был позаимствовать как военный, так и мирный «хорватские сценарии».

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мэр националист Вуковара Иван Пенава швыряет подготовленный представителем сербской общины буклет на двух языках из-за кириллицы