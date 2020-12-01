Уроки Нюрнберга: России больше некуда отступать
После 1991 года российские власти долгое время старались не замечать фактическое возрождение фашизма на европейском континенте, но поворотной точкой стали события на Украине.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет адвокат Дмитрий Аграновский.
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По его словам, после разрушения СССР тогдашние российские власти пытались любой ценой понравиться Западу.
«Нашу страну попытались пропихнуть в то самое пресловутое «окно Овертона», когда абсолютно неприемлемое становится нормой и наоборот. И вот логичный и закономерный результат: в странах — наших бывших союзниках или, еще того хуже, — в странах, которые еще совсем недавно были нашими историческими территориями, разрушают памятники советским воинам-победителям, оскверняют их могилы, а политики этих стран соревнуются в абсолютно кощунственном приравнивании нашей страны к фашистской Германии», – отмечается в статье.
Кроме того, напоминает автор, совершенно открыто говорится о том, о чем раньше никто и заикнуться не посмел бы — о якобы «равной» ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны, а также звучат абсолютно абсурдные требования о материальной «компенсации» или лишении России права вето в Совете безопасности ООН.
«Складывалось впечатление, что власти РФ после 1991 года довольно долго старались не замечать эти настроения и призывы или не придавать им значения. В общем-то, оставались без какого-либо серьезного реагирования марши бывших эсэсовцев в Прибалтике и другие подобного рода проявления.
Думаю, поворотным моментом стали события на Украине, когда стало очевидно очень многим, что нацизм не только жив, но и поднял голову прямо у наших нынешних границ и готов снова, как 80 лет назад, разрушать, жечь, убивать. И что мы отступили так далеко, что речь уже идет о существовании самого государства Российского, которое наследники нацистов не принимают ни в каком качестве — ни в виде СССР, ни в виде нынешней Российской Федерации», – пишет адвокат.
Он приветствует прошедший в Москве 20–21 ноября международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга», где представители силовых структур, в частности, сделали акцент на важности расследования преступлений нацизма и преследовании фашистских преступников и в наше время, для чего возбуждаются соответствующие уголовные дела.
«Очень бы хотелось, чтобы такая работа проводилась на постоянной основе. Ведь это не просто исследования прошлого и восстановление исторической справедливости. Это настоящая битва за будущее — и не только нашей страны, но и всего мира», – резюмирует Аграновский.
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