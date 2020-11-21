Антироссийские идеи Польши раскручиваются на Западе, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Историческая наука Польши – одной из главных проамериканских сил в нынешней Европе, с давних времён рассматривала Россию как конкурента или враждебное государство, которое должно быть уничтожено. Сегодня идеи русофобских сил в Варшаве специально превращаются в мейнстрим на Западе. Конечная цель развернувшейся кампании против РФ как правопреемницы СССР – её маргинализация и лишение статуса постоянного члена Совбеза ООН с правом вето.

Об этом в Москве на конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом» заявил Олег Неменский, кандидат исторических наук (КИН), ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польская идентичность требует от поляка утверждение своей польскости. Это нам трудно понять, потому что русские не пытаются утвердить свою русскость, не осознает это своим заданием. Для поляка важно утверждать свою польскость, а польскость утверждается в противостоянии с Россией, в борьбе с ней хотя бы на словесном уровне.

Польский народ исторически осознавал себя именно «борцом со злом» в виде России. Это зафиксировано в таких ее понятиях о себе, как «форпост христианства», «стена Европы» и даже «Христос народов». Христос народов, которого казнит Россия. В этом плане освободительная миссия Красной армии действительно не вписывается во всю эту структуру идентичности.

Армия из «страны зла», которая победила другое общепризнанное зло. Это то, что просто не может быть описано в категориях собственно польской культуры, это что-то ненормальное. Поэтому с этим поляки пытаются как-то работать, для них это очень важный внутренний вопрос, как описать историю, чтобы не было чего-то хорошего от «зла», а тем более, за что-то благодарить «зло», – объяснил историк.

«Такова польская идентичность – это не просто болезнь роста народа, который недавно якобы обрел полную независимость. Это не комплекс, который вдруг сейчас сыграл, «надо переждать – сейчас переболеет и вернется к норме». Нет, это нормальное состояние польского народа, польской элиты, оно никуда не пройдет со временем, потому что такова структура польской идентичности, она так сложилась во многом на основе русофобии», – добавил ученый.

В качестве доказательства он привел кампанию по переписыванию роли СССР как страны-победительницы во Второй мировой войне.

«Если один из этих монстров был побежден в 45-м году, то второй был частично побежден в 89-91, но не до конца, – описывает логику западных пропагандистов эксперт. – Его статус, как побежденной страны не закреплен, все прогрессивное человечество должно работать над тем, чтобы закончить Вторую мировую войну. То есть привести Россию к такому же статусу, который получила Германия в 45-м. Соответственно, и добиться осуждения СССР и его идеологии точно также, как это произошло в Нюрнберге с Германией».

При этом пропаганда в Польше замалчивает вину Варшавы в создании предпосылок для начала Второй мировой войны. Неменский считает ошибкой советской историографии, которая в свое время под предлогом «дружбы социалистических народов» также не афишировала оккупацию земель Западной Украины и Белоруссии поляками.

«Ради этого было забыто, касаясь Польши, начала военного конфликта, то, что Вторая мировая война была развязана во многом благодаря польской агрессивной политике еще с 20-го года, и то, что именно оккупация огромных западнорусских земель, которые стали Восточными Кресами Польши межвоенного времени, и привела к развязыванию Второй мировой войны. Она же вынудила Москву пойти на подписание так осуждаемого сейчас Польшей пакта Молотова-Риббентропа.

Польская военная оккупация 20-го года земель Украины и Белоруссии, она играла во всем этом центральную роль… Именно Варшава начала агрессивную войну на востоке, но сейчас польские школьники и студенты об этом и не знают. Любой поляк уверен в том, что это большевики пошли войной на Польшу, желая навязать всей Европе, а Польша спасла Европу от коммунизма. То, что это был именно польский завоевательный поход, это убрано из исторической памяти.

То есть Вторая польская республика начала свою историю с агрессии и была в дальнейшем основана на оккупации огромных, этнически не польских территорий на востоке и на системе жестокого подавления прав непольских национальностей. Они подвергались жесточайшей и правовой дискриминации, их духовно-культурное наследие подвергалось систематическому уничтожению. Например, проводилась кампания по массовому сносу православных церквей. Сейчас об этом говорить не принято», – сказал докладчик.

Польша последовательно развивает антироссийскую историческую идеологию, а в последние годы она взята на вооружение коллективным Западом – Варшаве удалось включить свои формулировки в резолюцию Европарламента, приравнивающую СССР к Третьему Рейху. Конечная цель – исключение России из постоянных членов Совбеза ООН.

«Резолюция приурочена к 80-летию начала войны, но, как ни странно, ее текст направлен совсем не на осуждение нацизма, а на осуждение России. Там полностью отождествляется нацистский и советский режимы, на них возлагается равная ответственность за начало мировой войны, в резолюции заданы четкие рамки допустимых в странах Европейского союза исторических трактовок, например, оценка советского присутствия в республиках СССР и странах соцлагеря как «оккупация», – напомнил ученый.

По его мнению, такая резолюция «стала огромной международной победой поляков в их исторической политике».

«У нас ее как-то даже в СМИ недостаточно заметили. Очевидно, не ожидали, хотя поляки более десяти лет проводили систематическую работу по подготовке принятия этой резолюции… Поляки даже смогли заручиться осуждением пакта Молотова-Риббентропа со стороны Литвы и Украины – стран, которые являются напрямую выгодополучателями от этого пакта», – констатировал историк.

Недооценивать угрозу со стороны Польши – преступная беспечность, считает докладчик.

«Польская политика представляет собой важнейшие угрозы для международного положения России, на которые должна быть именно политическая реакция. Угрозы, во-первых, потому что это очень мощная кампания по международной дискредитации России, которая успешна. Мы сегодня говорим о Второй мировой войне, но я бы обратил внимание на то, что она касается всей нашей истории. Из России делают токсичное общество, токсичное государство, и это удается делать.

Во-вторых, несомненно, что эта кампания направлена на изменение международного порядка, потому что это, в первую очередь, удар по статусу России как одной из победительниц во Второй мировой войне, удар по ООН как организации, которая была создана державами-победительницами, это попытка лишить Россию статуса победительницы во Втором мировой войне, чтобы убрать ее из постоянных членов Совета безопасности ООН, это попытка перестроить систему международных отношений с тем, чтобы маргинализовать в ней роль России», – заявил Неменский.

Он обратил внимание, что некоторые пункты резолюции Европарламента содержат цитаты из польского закона о декоммунизации, на основании которого Варшава проводила снос памятников героям Красной армии. Это означает, что демонтаж монументов теперь имеет юридические основания продолжаться и за пределами Польши – в других странах ЕС.

«Для формирования, как там пишется, общей культуры памяти, предлагается обширная программа действий, которая касается, в первую очередь, школьных программ, а также и политики в отношении памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарный режим. Там использованы ровно те же формулировки, в этой резолюции, которые содержатся в польском законе о декоммунизации, на основании которого произведен снос почти всех памятников благодарности советским воинам в Польше.

Эти же самые формулировки, идеологические основания для массового сноса советских памятников, теперь, благодаря этой резолюции, распространяются на весь Евросоюз. Резолюция имеет рекомендательный характер, она не приводит к тому, что сразу их начнут сносить, но так или иначе это приняли абсолютным большинством голосов, так что это неизбежно, что памятники будут сносить и дальше, и не только в Польше», – отметил эксперт.

По его словам, выход для российского государства один – начинать активно отвечать на лживую польскую пропаганду и развенчивать мифы Варшавы.

«Мы в декабре прошлого года дали первую сильную реакцию на польскую историческую политику – это была лекция президента России. Действительно, сильная хорошо организованная лекция. Польская сторона, на мой взгляд, просто не смогла на нее ответить, потому что все ответы были абсолютно голословны, но это отдельный вопрос. Но тут одной лекцией не отделаешься, нужно проводить мощную политику, которая должна быть основана на формировании целой индустрии исторической политики. Пока что этого, к сожалению, не видно», – считает эксперт.

«Польша занимает сейчас центральное место во всей этой новой исторической войне… В рамках этой гибридной войны, которая является новой «холодной войной» против России, именно исторические трактовки оказываются важнейшим оружием. Если против нас воюют этим оружием, наверное, мы должны, все же, пытаться на него отвечать, а не «оставлять историю историкам», как любят призывать многие политики», – призвал Неменский.

России, по мнению ученого, нужно больше внимания уделять донесению исторической правды до европейских народов.

Тот ответ, та лекция Путина, была связана с огромной международной победой поляков в их исторической политике. Это резолюция Европарламента о важности европейской памяти для будущего Европы 19 сентября. У нас ее как-то даже в СМИ недостаточно заметили. Очевидно, не ожидали, хотя поляки более десяти лет проводили систематическую работу по подготовке принятия этой резолюции…

Поляки даже смогли заручиться осуждением пакта Молотова-Риббентропа со стороны Литвы и Украины – стран, которые являются напрямую выгодополучателями от этого пакта.

Резолюция приурочена к 80-летию начала войны, но, как ни странно, ее текст направлен совсем не на осуждение нацизма, а на осуждение России. Там полностью отождествляется нацистский и советский режимы, на них возлагается равная ответственность за начало мировой войны, в резолюции заданы четкие рамки допустимых в странах Европейского союза исторических трактовок, например, оценка советского присутствия в республиках СССР и странах соцлагеря как «оккупация», – резюмировал Неменский.