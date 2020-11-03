Усатый Джокер молдавского Майдана сыграет против Додона и Санду

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

После первого тура молдавских президентских выборов разгорается борьба за почти 17% голосов, отданных за экс-бизнесмена, а ныне мэра самого русскоязычного молдавского города Бельцы Ренато Усатого.

Экстравагантный ведущий собственных видеоблогов, активный посетитель злачных мест, не сдерживающий бранных слов, Усатый имеет пеструю биографию. После того, как уголовные дела против него в Молдове были закрыты, их открыли в России. Причем, в связи с громким делом об отмывании денег («молдавсий ландромат»).

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Ранее Усатого обвиняли и в покушении на заказное убийство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все это не помешало лидеру прозападной оппозиции, кичащейся своей незапятнанной репутацией и гарвардским дипломом Майе Санду позвонить Усатому на следующий день после выборов. Это – как если отличница предложила бы свою дружбу хулигану и двоечнику. Но на что не пойдешь ради дополнительных голосов.

«Треть избирателей проголосовали за перемены в стране, нас объединяет то, что мы все хотим изменений. У меня есть послание всем избирателям, в том числе тем, кто голосовал за господина Усатого: вы хотите, чтобы мы избавились от коррупции, наказали воров? Этого хотим и мы. Мы можем сделать это с вашей поддержкой», – сказала Санду по итогам переговоров 3 ноября.

Не все в лагере ее сторонников приняли такую неразборчивость в связях. Депутат парламента Мария Чобану считает, что Усатый «не менее опасен, чем Додон».

«Если вы соединитесь с дьяволом, чтобы перейти мост, вы никогда никого не сделаете счастливым!», – написала Чобану. В своем «фейсбуке».

Не выглядел уверенным и довольным после переговоров с Санду и Усатый. Он общался с журналистами исключительно на румынском, не дублируя по-русски, как делал обычно. Видимо, ему не хотелось, чтобы его избиратели все поняли. Усатый заявил, что не вел переговоры ни о каких должностях для себя, а только о досрочных парламентских выборах. Интерес политика понятен: в новый парламент он заведет большую фракцию и уже тогда сможет торговаться за места в правительстве.

Но о досрочных парламентских выборах постоянно заявляет и президент Молдовы Игорь Додон. К тому же, заставить электорат Усатого голосовать за русофобку, сторонницу слияния с Румынией и участницу гей-парадов Санду будет непросто.

Советник ректора МПГУ Евгений Спицын называет Усатого «троянским конем» молдавской политики.

«Формально, чисто на уровне словесов, он якобы придерживался пророссийской ориентации, хотя, на самом деле это довольно коррумпированный политик, который был тесно связан с тем же Плахотнюком (бежавший из Молдовы криминальный олигарх – ред.), и с теми же прорумынскими силами. Более того, сейчас установлен факт, что обе избирательные кампании, и Санду, и его, – консультировали именно румынские политтехнологи, которые и для одной, и для другого избрали одинаковую тактику, направленную на уничтожение Додона как реальной политической фигуры», – сказал Спицын в эфире телеканала «Россия 24».

Он полагает, что Усатому отведена роль организатора Майдана в Молдове после второго тура выборов.

«В случае, если будет побеждать во втором туре Додон, то организатором этого кишиневского майдана, будет именно Усатый. Причем финансировать это будет Плахотнюк, который спит и видит, как бы вернуться в Молдавию и начать играть роль кукловода», – сказал Спицын.