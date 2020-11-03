«За терактами в Вене стоит Эрдоган» – боснийский эксперт

03.11.2020, Вена, Алексей Топоров

Боснийский эксперт по безопасности Джевад Галияшевич считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вдохновителем последних террористических атак в Вене и Париже.

Об этом Галияшевич рассказал в интервью KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Проще всего было бы приписать этому сатирическому журналу все, что в эти дни происходит в пространстве взаимоотношений по вектору Стамбул-Париж-Вена. Но ясно, что дело гораздо серьезнее, – считает эксперт. – Эрдоган еще в прошлом году объявил, что если его решат потревожить санкциями, то он направит террористов ИГИЛ (запрещенной в России организации) на Запад и отомстит. Он и делает это».

По мнению Галияшевича, ЕС должен увидеть свои слабые стороны в свете распахнутых границ для мигрантов и того, как «террористические банды, Исламского государства, Аль-Каиды (запрещены в РФ), входят в ЕС вместе с мигрантскими волнами, что делает Евросоюз мишенью для Турции».

«Эрдоган разместил своих боевиков в Европе. Он – человек, который открыл военные фронты в Африке и Азии, теперь он открывает этот военный фронт и в Европе. Эрдоган незаконно сражается в Ливии, Сирии и Ираке. Он нападает и отправляет исламистов на Кавказ.

Сейчас то же самое происходит с Веной. Колебания Европы и попытки создать единую систему безопасности, чтобы европейские институты могли найти ответы на общие европейские вызовы, только ослабили структуры национальной безопасности европейских стран. Европа должна пересмотреть свое поведение», – убежден эксперт.

Джевад Галияшевич

Джевад Галияшевич убежден, что ЕС должен объявить войну радикальному исламизму, представителем которого, по его словам, является Эрдоган.

«Эрдоган стимулирует этих молодых людей как из Косово, так и из Северной Македонии. Эрдоган не только посылает террористов для выполнения задач, он посылает проповедников, миссионеров радикального ислама… Он оправдывает убийство невинных людей якобы из-за оскорбительных карикатур. Но этому нет оправдания!..

Эрдоган продвигает политику насилия, и это его послание дошло до молодых радикальных мусульман», – убежден эксперт.

Галияшевич напомнил о том, что канцлер Австрии Себастьян Курц отменил строительство 20 незаконных мечетей в своей стране, поэтому она и стала одним из мест, где произошли террористические атаки.

«Австрия жестко структурировала деятельность религиозных общин на своей территории. Многие структуры, связанные с исламской общиной Турции, были буквально запрещены или интегрированы.

Теперь мы видим последствия ссоры Эрдогана с Курцем… Он спорит и с Эмануэлем Макроном во Франции. Он также хочет определять меру свободы прессы там. Он хочет навести порядок в чужом доме, и мы увидели результат», – отмечает собеседник KosovoOnline.

По мнению эксперта, турецкий лидер имеет немалое влияние на Балканах. «Эрдоган связан с «Братьями-мусульманами». Он является одним из самых важных спонсоров этой организации. «Братья-мусульмане» – носители радикальной исламистской идеологии политического радикализма, которая была основой как Аль-Каиды, так и ИГИЛ, и всех других террористических организаций», – заключил эксперт.

Бошняк Джевад Галияшевич в начале 90-х поддержал исламиста Алию Изетбеговича и даже служил в армии бошнякских сепаратистов. Однако после войны, став мэром боснийского Маглая, потребовал от местных моджахедов освободить своевольно занятые ими дома изгнанных или убитых сербов, на что последовал отказ.

После этого началось противостояние Галияшевича и исламистов, для которых он стал лютым врагом. Последние теперь называют эксперта «слугой четников». На него, равно как и на его сына, неоднократно нападали из-за его экспертной деятельности.