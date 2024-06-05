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Великобритания – один из главных спонсоров и подстрекателей нынешней «гибридной» войны против России, одной из задач которой вражеская пропаганда объявила «деколонизацию» (читай – расчленение) нашей страны. Но давайте посмотрим, какими неизлечимыми боляками страдает сама вечно гадящая Англичанка. Причем, вся эта хроническая постыдная хворь обострилась в период начавшейся избирательной кампании.

Итак, несмотря на показушные мультикультурализм и толерантность Запада, скрытая и не очень ксенофобия никуда не исчезла, по-прежнему присутствуя в широких слоях британского общества. Причем, уши тамошнего расизма все сильнее вылезают из-за ширмы. Так, весь мир мог наблюдать отношение британцев к считающемуся ставленником транснационалов премьеру Риши Сунаку, буквально из кожи вон лезшему, чтобы «стать своим в доску англичанином», а не каким-то там смуглым пареньком, понаехавшим в метрополию из колоний.

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Громкий скандал разгорелся ещё незадолго до того, как Сунак занял кресло премьера. В эфир лондонского шоу дозвонился слушатель, обрушившийся на «смуглого» кандидата:

«Он даже не британец! Можете ли вы представить, что я стану премьер-министром Пакистана или Саудовской Аравии? Нет. Восемьдесят пять процентов англичан составляют белые, и они хотят, чтобы премьер-министр отражал это. Я не могу просто поехать в Индию и быть премьер-министром!».

«Риши даже не британец. Он предан американцам, его семья американская. Они индийские бизнесмены. Без сомнения, он уедет жить в Америку. Он не любит Англию», – добавил звонивший.

Ведущей после нескольких секунд замешательства пришлось оправдываться за Сунака, напоминая, что сам он родился в Великобритании и имеет британский паспорт.

«Половина членов «Аль-Каиды» – граждане Великобритании», – отмахнулся слушатель.

Согласитесь, показательный диалог. И случай этот не частный. Среди английских ультраправых нациков, кстати, существует целая теория о наличии разработанного еще в начале XX века «плана Калерги» по разбавлению европейского континента «цветными».

И тот факт, что Сунак не является этническим англичанином, в конце концов, сыграл свою роль во все возрастающей неприязни со стороны британского сообщества. Примером тому является первая предвыборная неделя, которая показала, что премьеру приходится бороться не только с внешними, но и с внутренними, мягко говоря, недоброжелателями.

«Консервативная партия Британии запустила свой первый предвыборный ролик – и тут же села в лужу, поместив британский флаг перевернутым! Да-да, оказывается, в Юнион Джеке важно расположение полосок креста, на что лично я никогда внимания не обращал. Как оказалось, не обращал на это внимания и индус Риши Сунак. А вот противники консерваторов тут же заметили!» – рассказывает политолог Владимир Корнилов.

Росту общественной неприязни к премьеру-индусу по этническому признаку способствует катастрофически низкие рейтинги правящей партии. Сунак вынужден выкручиваться, раздавая избирателям неоднозначные (если не сказать рискованные) обещания. Сделав ставку на милитаристскую антироссийскую повестку, «смуглый» обещает вернуть обязательную службу в армии для англичан старше 18 лет. Однако воинственные планы не находят поддержки среди населения и уже высмеиваются карикатуристами.

Стремясь дистанцироваться от стремительно превращающегося в «хромую утку», премьера, многие коллеги Сунака не поддерживают выбранную им стратегию.

«Население никак не воспринимает отчаянную риторику Риши, который пытается их запугать третьей мировой войной. Рейтинги консерваторов колеблются в районе 20%. Лейбористы далеко впереди с 46%. Ну и на пятки наступает Партия Реформ Найджела Фараджа, продвигающая повестку изоляционизма и борьбы с мигрантами», – рассказывает политолог Малек Дудаков.

Интересно, что Сунак, уроженец британского Саутгемптона, происходящий из семьи пенджабских индуистов из Пакистана, неоднократно признавался в интервью, что ему всю жизнь приходилось сталкиваться и преодолевать проявления расизма со стороны британского общества. Карьера партийного функционера, ставшего во главе «тори», а затем и британского премьер-министра, не избавила Сунака от неприязненного отношения к нему по этническому признаку.

Колониальное прошлое, которое многие «настоящие» британцы считают «славным», когда Соединенное Королевство было по-настоящему великой и повелевало морями, странами и континентами, вызывает острую ностальгию в нынешней Мелкобритании, болезненно переживающей смену статуса до унизительного уровня «американского пуделя», прыгающего по первому сигналу хозяина-выскочки, разжиревшего и набравшегося влияния за две мировые войны в Европе.

Британцам неприятно сознавать, что величие их островной империи было построено на геноциде, работорговле, систематическом грабеже государств и наций. Достаточно вспомнить обезлюдевшую Ирландию периода «огораживания» (1845 – 1849 годы) или миллионы жертв голода в Индии 1943 года, организованного британскими колонизаторами.

Впрочем, сегодня, ненависть к этническим и социальным группам в Великобритании сознательно культивируются из экономических и гегемонистских соображений. На Острове это не так очевидно, а вот представители управляющих Британией американских элит открыто рассуждают о своей исключительности, используя публичных говорилок Обаму и Байдена.

Отношение к России и русскому народу хорошо заметно по развязанной на Западе с 2014 года и, особенно, с начала СВО, «культуре отмены», демонизации русских, дискриминации прав российских граждан (юридических, имущественных и т.п.), пересмотр итогов Второй Мировой войны с попутным «избавлением от исторической вины» стран-агрессоров.

К слову, в многонациональной и многоконфессиональной России расизм и ксенофобия проявляются в гораздо меньшей степени, чем в страдающих «исключительностью» Великобритании и США. И не будут сравнимы в будущем. Причин тому масса: это история государственного строительства, освоения дальних территорий.

К слову, русские казаки и землепроходцы в свое время неслабо рубились с народами Сибири, Средней Азии и Крайнего Севера, присоединяя их к России, но эти народы не исчезли, не растворились, не затерялись в истории. Произошло взаимное обогащение культурами, науками, ремёслами, обычаями. Многие выходцы из присоединенных к России народов пополнили ряды государственной, военной, научной и культурной элиты страны.

Сколько времени понадобилось тем же США и Великобритании, чтобы выходцы из колоний или представители «неполноценных» этнических групп выкарабкались на вершину власти? Причем, событие это подавалось местными элитами и СМИ, как нечто исключительное, а не само собой разумеющееся, что Обаме даже Нобелевскую премию просто так выдали, за долготерпение предков, видимо.

Как говорится, почувствуйте разницу.