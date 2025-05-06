Фаворит повторных выборов президента Румынии – националист и унионист, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион – выиграл в первом туре с 40,96% голосов избирателей и имеет хорошую возможность взять второй.

Кандидат-дублер несистемного политика Кэлина Джеорджеску, неожиданно победившего в аннулированном первом туре президентских выборов осенью 2024 года, убедительно выступил внутри страны и получил значительную часть голосов зарубежной румынской диаспоры.

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Соперником Симиона по второму туру, который пройдет 18 мая, станет непартийный мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,99% голосов.

Кандидат правящей коалиции Крин Антонеску, которого, кстати, призывала поддержать PAS – партия власти Молдовы, первый тур провалил, взяв лишь третье место с 20,07% голосов.

У экс-премьера Виктора Понта – 13,05% голосов и четвертый результат. Он уже объявил о поддержке Джеордже Симиона во втором туре выборов президента Румынии: избиратели и программы у них похожие.

Аутсайдер – Елена Ласкони, вышедшая во второй тур аннулированных президентских выборов 2024 года. В этот раз у нее всего 2,68% голосов.

Эксперты рассказали ПолитНавигатору, чего, по их мнению, хотят румыны, каковы шансы Симиона стать президентом, как в случае его победы поведут себя Вашингтон и Брюссель и как станут складываться дальнейшие отношения Румынии с Молдовой. Забавно будет, если главой Румынии станет человек, которому из-за территориальных претензий и экстремистских взглядов запретили въезд в РМ.

Александр Кориненко, политолог:

– Результат голосования 4 мая был ожидаем, так как в Румынии после отмены выборов 2024 года появилось очень много недовольных тем, что их голос не уважают, и власти своими действиями увеличили протестный электорат. Шансы победить у Симиона велики, но у него сейчас нет возможности роста, так как за системных политиков отдали голоса 60% тех, кто пришел на выборы. Он может активнее мобилизовать диаспору, которая горячо его поддержала. Не думаю, что власти пойдут на отмену выборов в случае победы Симиона, тем более что в этот раз за выборами внимательно следит Вашингтон. После событий в Германии с партией «АдГ» для американцев станет принципиальным вопрос с честными выборами и невозможностью их отмены. Недаром Симион летал в Вашингтон, где заручился поддержкой функционеров Республиканской партии. Как утверждает румынская пресса, Симион встречался и с американскими лоббистами, которые будут продвигать невозможность отмены выборов в американском конгрессе. Поэтому все системные силы будут брошены на то, чтобы Никушор Дан победил во втором туре, и тут уже пойдут в ход самые грязные технологии со стороны румынской провластной прессы и самой власти. Кишиневу и Майе Санду придется несладко: они открыто призывали голосовать против Симиона, и это может кардинально изменить политический расклад на предстоящих парламентских выборах в Молдове.

Андрей Сафонов, политолог:

– На мой взгляд, тут нужно подходить вот как: возможная победа кандидата Симиона может, во-первых, разрушить единый военно-политический альянс Румынии и Молдовы в плане обеспечения логистики для вторжения западных армий на юг Украины и превращения народов Молдовы и Румынии в пушечное мясо по приказу западных глобалистов. Во-вторых, это продолжит раскалывать псевдоединство ЕС через приращение дуэта Венгрия – Словакия. Если появится прагматичное трио, опирающееся на традиционные ценности, то это для всех здравомыслящих сил будет лучше. Сейчас опасность поглощения всей бывшей Молдавской ССР не меньше, чем при возможном начале правления господина Симиона. За ним нет глобалистской мощи, нет клоунского позерства Макрона, нет недоброй улыбки провоцирующего напряженность Стармера, нет тупой упертости фон дер Ляйен… Вот они ради уже упомянутой нами идеи захвата Черноморского побережья от Херсона до Одессы могут пойти на все, включая втягивание Румынии и Молдовы в войну, включая потенциальную агрессию против ПМР. Что касается реальных шансов Симиона на победу 18 мая, во втором туре, то здесь нужно знать: бухарестские марионетки глобалистов сделают все, чтобы он не стал президентом. Прежде всего, нужно быть готовыми к фальсификации выборов. Схема отработана на Молдове: сначала партия власти и ее ставленница проигрывают и выборы и проевропейский референдум, но затем идут какие-то сбои в системе избирательных комиссий – и вот, дамы и господа, перед вами уже совсем иные результаты! «Правильные» результаты! Если Симион все же победит, я не уверен, что его втупую снимут с дистанции, как Кэлина Джеорджеску. Хотя на фоне глобалистского безумия в ЕС, все может быть. Могут быть иски в тысячах, могут быть вымышленные предлоги для недопуска нового главы государства к присяге. Тут многое будет зависеть от администрации Дональда Трампа в США и от Китая. Если эти две сверхдержавы проявят благосклонность к Джеордже Симиону, тогда и глобалисты призадумаются. И желательно, чтобы его возможную победу сразу признали Венгрия и Словакия. Это не позволит брюссельским бюрократам выступить единым фронтом. И еще. Крах кандидата глобалистов Никушора Дана, которого некоторые эксперты увязывают с миллиардером Джорджем Соросом, усилит позиции традиционалистов в целом. В Румынии для этого есть почва; там православные священники получают государственную зарплату. Наконец, победа Симиона создаст предпосылки для падения режима Майи Санду в Молдове, где 28 сентября должны пройти парламентские выборы. Сандунистский режим ненавидит Симиона, ему запрещен въезд в Молдову. Клика Санду – коллективная ставленница все тех же глобалистов. Приход к власти в РМ менее подконтрольных им сил – это некоторое снижение напряженности вокруг бывшей Советской Молдавии. Ну, и если Джеордже Симион приведет заодно во власть Кэлина Джеорджеску – это тоже будет неплохо!

Игорь Шорников, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института социально-политических исследований и регионального развития: