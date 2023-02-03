Устали от воровства: в Киев прибыли американские надзиратели

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США, устав от тотального воровства украинских чиновников, отправили в Киев трёх наблюдателей, которые станут оберегать вложенные Западом в войну деньги от разграбления.

Об этом в эфире интернет-канала «Polit бюро» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя недавний приезд в Киев сотрудников Государственного департамента США Дианы Шо и Роберта Сторча, а также работника Агентства по международному развитию Николя Ангареллы, Карасёв подчеркнул, что они будут выполнять роль надзирателей за ворами.

«Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса ставит вопрос: «А куда уходят деньги? Не уходят ли они в карманы чиновников?» Помощь-то большая, 60% украинского бюджета. Только на 2023 год 43 миллиарда долларов бюджетной помощи со стороны США. Администрация Байдена, которая готовится к выборам, будет отчитываться, как тратят деньги украинские партнёры, куда они идут. Поэтому это не просто инспекция, приехать и получить отчёт. Нет, это надзор. Будут надзирать, а если что-то не так, будут и наказывать», – сказал он.

Политолог подчеркнул, что в скором времени Киев снова начнёт клянчить деньги, и на этот раз Запад позаботиться о жёстком контроле средств.

«Как пишет газета «The Washington Post», украинское руководство дало понять – этих денег, которые выделяются, хватит где-то до августа-сентября 2023 года. Значит, будут ещё просить деньги. Значит, нужно эти деньги контролировать, и наказывать тех, кто будет замечен в их нецелевом использовании, коррупционных деяниях, и так далее», – резюмировал Карасёв.