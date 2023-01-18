«Устали помогать Украине?» – жена Зеленского угрожает Западу
Прекращение сейчас военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны стран Запада разом обесценит все ранее вброшенные инвестиции в Украину.
Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы все понимаем, что Украина сейчас ведёт войну физически, но весь мир также ведёт эту борьбу морально. Нам всем нужна эта победа. Я бы, например, сказала вашим дочерям, что если вы устали и можете просто отдохнуть и сделать паузу, чтобы сказать: окей, мы больше не в этом, то представьте, что будет, если устанут украинцы?
Мы тоже уставшие и морально, и физически, но что будет, если мы остановимся и скажем: «Всё, мы больше не играем, окей, будет как будет, решайте эту проблему сами, а мы поехали»? И все поехали куда-то в Америку или в Австралию, разъехались, и, пожалуйста, Европа, решайте эту проблему самостоятельно. У нас нет права на остановку, и очень надеемся, что вы тоже в себе почувствуете эту эмоцию», – заявила Зеленская.
Второй же довод она назвала исключительно практичным.
«Вы уже так много помогали. Если сейчас остановиться, это будет означать, что вся предыдущая помощь была бесполезна. Потому что нельзя остановиться и перестать тушить пожар, когда ещё половина здания горит. Это будет означать, что сгорит всё здание. Нельзя останавливаться на середине, потому что это означает, что ничего не сделано. Середины здесь нет. Или ничего, или всё», – сказала супруга президента Украины.
Спасибо!
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