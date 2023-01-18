«Устали помогать Украине?» – жена Зеленского угрожает Западу

Прекращение сейчас военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны стран Запада разом обесценит все ранее вброшенные инвестиции в Украину.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все понимаем, что Украина сейчас ведёт войну физически, но весь мир также ведёт эту борьбу морально. Нам всем нужна эта победа. Я бы, например, сказала вашим дочерям, что если вы устали и можете просто отдохнуть и сделать паузу, чтобы сказать: окей, мы больше не в этом, то представьте, что будет, если устанут украинцы?

Мы тоже уставшие и морально, и физически, но что будет, если мы остановимся и скажем: «Всё, мы больше не играем, окей, будет как будет, решайте эту проблему сами, а мы поехали»? И все поехали куда-то в Америку или в Австралию, разъехались, и, пожалуйста, Европа, решайте эту проблему самостоятельно. У нас нет права на остановку, и очень надеемся, что вы тоже в себе почувствуете эту эмоцию», – заявила Зеленская.