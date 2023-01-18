«Победить Россию руками Украины» – главный вопрос первого дня форума в Давосе

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В первый день «Всемирного экономического форума» в Давосе Украине было посвящено несколько дискуссионных панелей. Украина также стала главной темой выступлений самых резонансных спикеров – главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины, стремление передать Киеву танки Leopard, а также «самые жесткие санкции за всю историю человечества» в отношении Москвы – вот тезисы, звучавшие 17 января в Давосе на «Всемирном экономическом форуме».

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«Мы хотим организовать большую поддержку для Украины. Надеемся, что кто-то из наших союзников передаст танки. Известно, что свои Challenger 2 направит Великобритания. Рассчитываем, что присоединится и Германия, производящая танки Leopard», – отметил президент Польши Анджей Дуда на панели «В защиту Европы».

Полностью Украине также были посвящены панели «Война в Европе: год 2» и «Украина: что дальше?»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Давосе, обратилась к украинцам и подчеркнула, что «Европа всегда будет на вашей стороне».

«Европейские страны предоставляют Украине оружие, критически необходимое для обороны. Мы принимаем миллионы беженцев и ввели самые мощные санкции за всю историю, которые, как мы надеемся, погрузят российскую экономику в рецессию на десятилетия, а ее промышленность останется без современных и критически важных технологий. Безнаказанности не будет», – подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия будет помогать Украине в восстановлении энергетических сетей, отопления и систем водоснабжения.

«Вчера Еврокомиссия объявила, что предоставляет 3 миллиарда евро. И это только первый транш в рамках нашего пакета финансовой помощи на 2023 год. Это укрепит финансовую стабильность Украины, позволит выплачивать зарплаты, пенсии. Мы будем вас поддерживать столько, сколько потребуется. Вы – наши друзья», – подчеркнула она, но никаких сроков принятия Украины в ЕС не анонсировала.

В свою очередь, бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что в будущем Украину можно будет принять в НАТО.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце… она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», – сказал он, выступая на «Всемирном экономическом форуме» в Давосе по видеосвязи.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже прокомментировал выступления в Давосе так:

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса. Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной».

«Украинская программа» в Давосе будет продолжена и в последующие дни. В среду, 18 января, Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, вице-премьер Канады Христя Фриланд и директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс обсудят вопросов восстановления безопасности и мира – модерирует мероприятие Фарид Закария из CNN.

19 января глава зеленского офиса Андрей Ермак в течение 45 минут представит «Украинскую формула мира».

В тот же день состоится традиционный «украинский завтрак».

При этом комментаторы отмечают, что программа Давосского форума стала куда более пестрой, чем в прошлом году. Украина конкурирует за внимание мирового истеблишмента с очередным этапом Четвертой промышленной революции, появлением в мейнстриме искусственного интеллекта, проблемой загрязнения окружающей среды пластиком, изменениями отношений между работниками и работодателями и даже «Распаковкой Полярного кризиса», о чём будет говорить князь Монако Альбер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на заседании «Всемирного экономического форума» в Давосе выступила и супруга президента Украины Елена Зеленская.