«Установим здесь памятник украинским воинам» – во Львове сносят Монумент боевой славы

23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Во Львове продолжается снос Монумента боевой славы – городское руководство добралось до стелы, изображающей сюжеты Гражданской войны, вхождения Львова в состав УССР в 1939 году и Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире местного информационного агентства «Zaxid.net» сообщил начальник отдела коммунально хозяйства Галицкой районной администрации Виктор Дубняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на основании решения исполнительного комитета Львовского горсовета происходит демонтаж элементов Монумента боевой славы. Работы только начаты. Мы хотим посмотреть, как пойдёт сам процесс работ, и тогда, при необходимости, будем этот процесс ускорять.

Сам демонтаж мы производим, чтобы максимально не повредить элементы, потому что все они должны быть перевезены в музей «Террора города», – сказал он.

Первый элемент стелы уже демонтирован и перевезён в «музей». Сейчас работают над остальными частями.

Над самим демонтажем работают пока только два человека – они сбивают элементы Монумента молотком и зубилом, а при необходимости используют болгарку. Сами работники относятся к процессу сноса советского памятника равнодушно.

«Мне всё равно», – ответила работница на вопрос корреспондента.

Также в информационном агентстве подчеркнули, что в будущем будет снесён и последний элемент Монумента боевой славы – скульптура «Родина-мать и советский солдат». А на месте Монумента будет возведён памятник «доблести украинских воинов».

«Тут необходимо сделать какой-то патриотичный комплекс. Потому что здесь Академия сухопутных войск. И идея такая, чтобы люди, которые там учатся – будущие защитники Украины – смотрели на защитников Украины прошлого, и, таким образом, воспитывался необходимый патриотизм», – прокомментировали в галичанском СМИ.