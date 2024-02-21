Установка на перемогу украинцев: когда она иссякнет, и что для этого должно произойти

Оставление «крепости Авдеевка» дало старт последовавшему за ним разбору полетов среди украинского и американского военно-политического начальства на предмет «Кто виноват» и «Что делать?». В поисках ответа на первый из чисто русских вопросов в Белом доме, например, свалили вину на конгресс, который вовремя не дал Украине денег и оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби так и заявил: выход ВСУ из Авдеевки произошел из-за бездействия Конгресса США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Решение Украины выйти из Авдеевки было не потому, что они были недостаточно смелыми, не потому, что ими недостаточно хорошо руководили, не потому, что они не были обучены, не потому, что у них не было тактической сообразительности, чтобы защитить себя и защитить это город. Это произошло из-за бездействия Конгресса», – уверен чиновник Белого дома.

В целом, конечно, думать так – это сильное упрощение ситуации. В случае с Авдеевкой сыграл роль комплекс факторов, к тому же сам по себе отход из города как вариант решения обговаривался давно и не был никаким секретом – просто никто не хотел брать на себя за него ответственность, а потому тянули до последнего, ухудшая и без того непростую для ВСУ ситуацию.

Так что сам по себе выход из потенциального котла не стал никакой сенсацией – это было отложенное решение, а все происходящее теперь – не более чем медийный антикриз с целью замылить негативные моменты.

Однако и задержка с военным финансированием тоже, несомненно, внесла свою лепту в общий итог. Получи украинцы вовремя порцию допинга, неизвестно сколько бы та Авдеевка еще продержалась, а может быть, имея преимущество в технике они бы даже попытались отбросить ВС РФ – шансы на это у них были. Авдеевка даже под свой конец не была однозначно проигранной историей, так что теперь у украинских политиков и военных есть возможность отблагодарить незлым тихим словом своих заокеанских «союзников».

Что же до второго из «русских вопросов» – «Что делать?» то тут ясности и консенсуса пока нет. В той же администрации Байдена и Пентагоне звучат пессимистические прогнозы, что мол, Авдеевка это не последняя потеря ближайшего времени и украинцам следует самим решить какой еще город оставить.

Из этих речей уже отечественные шапкозакидатели делают странный вывод, будто на Западе «готовятся к сдаче Украине». На самом деле – ничего подобного. Никто Украину сдавать не намерен, просто кейс Авдеевки – отличный иллюстративный аргумент в поддержку шатких сейчас позиций Байдена в конгрессе по вопросу о деньгах. Смысл этого алармизма не в том, что кто-то в Америке намерен проигрывать, а в том, что «вот видите, к чему приводят ваши игры? Дайте деньги, иначе будет хуже».

Тем временем есть ощущение, что попав в заложники американской предвыборной повестки, украинская тема выберется из этого плена еще не скоро. Более того, если сейчас все вовлеченные в процесс гадают, победит ли Трамп и что это изменит, то чем дальше в лес, тем крепче ощущение, что кого бы ни избрали осенью в Белый дом, а все равно победит подход Трампа к решению украинской проблемы.

Вот как этот трамповский подход описывает лондонский политолог-иноагент Владимир Пастухов:

«И Украина, и Россия будут поставлены «на растяжку». Украине будет сказано в конфиденциальной форме, что финансовая и военная помощь более не будет оказываться, если она не начнет переговоров о мире в обмен на территориальные уступки.

Россия также будет проинформирована, что если Кремль не прекратит войну после отказа Украины от освобождения своих территории военными средствами, США «завалят» Украину оружием, не считаясь ни с какими русскими «красными линиями».

В общем-то этого похоже на правду, если правильно читать и понимать Дональда Федоровича с соратниками. Другое дело, что тут сразу возникает вопрос иного плана – Зеленский, не сможет позволить себе принять предложение о мире в обмен на территории, но тот же Пастухов при этом уверен, что его преемник в кресле на Банковой, «скорее всего, сможет это сделать, и получит при этом поддержку уставшего от войны населения».

Тем более, что судя по всему все это будет происходить на фоне отсутствия у ВСУ в ближней перспективе даже тактических успехов и, напротив, новых успехов ВС РФ, пускай лишь тактических.

Допустим, иноагент в своих прогнозах прав. Но что это значит на практике для самой украинской власти? Прежде всего, необходимость «разогрева» в обратную сторону накрученного в предыдущие два года на ожидание безусловной перемоги украинского общества. Без этого любого миротворца от власть раньше всякого Путина съест свое же украинское общество – под рефрен «За что же мы боролись, за что же мы страдали».

Тут важный фактор – пресловутая коллективная воля к победе. И в этом смысле представляются весьма информативными – если уметь их правильно читать – итоги свежего опроса украинской социологической группы «Рейтинг», согласно которым 85% украинцев уверены, что Украина победит в текущей войне, и только 15% не верят в победу.

На фоне новостей об отходе из Авдеевки такой оптимизм выглядит странным, однако стоит учесть, что опрос проводился ДО этих событий и к тому же отслеживает долгосрочную динамику.

С одной стороны вроде бы имеем тотальный перевес свидетелей перемоги с разгромным счетом, однако с другой – взрывной рост числа пессимистов и скептиков, ведь согласно тем же опросам в июне 2023 года неверующих в украинскую победу было в пять раз меньше – всего 3%,

При этом если посмотреть на структуру «переможного большинства», то обнаружится, что абсолютно уверены в победе Украины только 42% опрошенных— почти вдвое меньше показателей прошлого года.

«При отсутствии международной поддержки» в победе уверены только 19% украинцев. А это важная деталь, означающая осознание большинством невозможности вытянуть войну в одиночку – что бы там не рассказывал телемарафон про лучшую армию то ли Европы то ли мира.

Необходимыми условиями для победы украинцы назвали ( в порядке уменьшения) – увеличение вооружения (46%) и преодоление коррупции, разъедающей изнутри систему военных закупок и снабжения армии (38%). В этом смысле украинцы все еще довольно оптимистичны – типа, если дать военным много-много смертоносного железа, а чиновников отучить воровать, то все пойдет на лад.

Увы, первая же серьезная неудача на фронте заставит усомниться в этой вере. Другое дело, что в чистом виде мы этот эксперимент не увидим – и оружия Украине дадут сразу и в таких объемах и извести казнокрадов – задача непосильная даже фигурам уровня Петра Первого, что уж говорить о Зеленском и Умерове.

Но вернемся к опросу «Рейтинга». Только 36% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 45% имеют противоположное мнение — таких больше всего на западе Украины.

Это тоже интересный показатель – больше всего недовольных там, где меньше всего риск увидеть воочию все прелести войны.

А значит – это уже задача на вырост гипотетическому новому руководству Украины после Зеленского, кем бы ни были эти люди, в своих попытках нащупать компромисс с Россией придется опираться, как ни странно, на Запад Украины, как на наиболее недовольную часть страны. И это один из парадоксов нынешней ситуации.

Впрочем, может оказаться, что мы зря преждевременно хороним Зеленского и все разговоры о его делегитимизации и каком-то преемнике – не более чем выдача желаемого за действительное. Но это уже тема для другого разговора.