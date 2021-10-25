Размахивавший оружием в центре Симферополя отделался исправительными работами

25.10.2021 11:51 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Спровоцировавший драку в конце июля этого года в центре Симферополя кавказец оказался военнослужащим 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ, дислоцированной в Перевальном.

Крымский гарнизонный военный суд признал его виновным по статье «Хулиганство» и приговорил к 240 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что признанный виновным рядовой Батыров и его товарищ катались на электросамокатах по пешеходной зоне в Симферополе, мимо них прошла компания, которая, открывая бутылку с шампанским, попала брызгами на Батырова.

«Тот [Батыров] сразу же нанес одному молодому человеку удар в спину, после чего последний ударил военнослужащего кулаком в лицо – по данному факту материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», – говорится в сообщении.

Обиженный рядовой заручился поддержкой шестерых выходцев одной из северокавказских республик и отправился мстить обидчикам. Разнимать ее пришли сотрудники Росгвардии, но их требования нападавшие не выполнили.

«Продолжая грубо нарушать общественный порядок и оказывать неповиновение сотрудникам власти, Батыров стал активно вырываться от схватившего его с целью пресечения противоправных действий сотрудника полиции, но его действия были пресечены другими сотрудниками правоохранительных органов и гражданами», – отметили в военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту.