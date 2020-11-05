Уверенный в своей безнаказанности косовский головорез добровольно едет в Гаагу

05.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Узнав, что Специальный суд по Косово утвердил обвинительное заключение против него, лидер Демократической партии Косово, в прошлом полевой командир Кадри Весели сам прибыл в штаб-квартиру EULEX в Приштине.

Ожидается, что сегодня бывший боевик будет отправлен в Гаагу.

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«Вчера днем ​​прокуратура проинформировала меня, что судья предварительного производства подтвердил обвинительное заключение против меня, – заявил Весели. – Этим заявлением я хочу сообщить гражданам Косово, что я принял необходимые меры, чтобы поехать в Гаагу добровольно, чтобы ответить на эти обвинения….

Я полностью уверен в объективности и беспристрастности судей, и призываю всех в Косово всегда проявлять должное уважение к судебной системе. Этот процесс направлен на установление истины. Нет причин бояться истины. Вы не должны пытаться препятствовать работе трибунала».

Также Весели сказал, что ценит тот факт, что был вызван повесткой, а не арестован, явно намекая на вчерашний арест Якупа Красничи.

«Сегодня, в память более чем 10 тысяч невинных жертв режима Милошевича, мы должны встать и рассказать нашу историю. Я встану, чтобы рассказать свою историю. Мы должны встать, чтобы рассказать историю жертв. Мы должны прояснить все факты, чтобы история знала правду », – заключил Весели.

Учитывая эту браваду одного из полевых командиров «Армии освобождения Косово» (UCK), можно прийти к выводу, что Весели уверен, что процесс Специального суда по Косово является таким же фарсом, как и Международный трибунал по бывшей Югославии в той же Гааге, ранее оправдывавший албанских убийц, террористов и изуверов, и раздававший серьезные приговоры офицерам и бойцам МВД и армии Югославии, защищавшим целостность страны и своих граждан от вооруженных банд террористов и сепаратистов. Вполне возможно, что Специальный суд учрежден Западом как раз для того, чтобы юридически очистить бывших боевиков, которые сейчас являются политической элитой Косово.

Лихие 90-е. На тусовке боевиков Весели палит в воздух из автомата.

Весели во главе своих головорезов.