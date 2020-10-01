Увольнение Фокина вывело Зе-команду на чистую воду – Бортник

01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Увольнение первого премьер-министра Украины Витольда Фокина с должности замглавы украинской делегации в ТКГ является крайне позитивным событием, потому что демонстрирует всему миру агрессивный настрой Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что увольнение Фокина – это крайне позитивно. Не потому что он что-то говорил, а потому что позиция власти становится кристально понятной. Команда Зеленского всегда была наполнена правым и левым крылом. Условно говоря, для сторонников мира – вот, послушайте Фокина или Кравчука, а для сторонников войны – Гармаша или Резника.

То есть, была неопределённость этой позиции, она позволяла манипулировать общественным мнением, особенно во время избирательной кампании», – заявил Бортник.

«То, что уходит Фокин, означает, что есть чёткая позиция. Тем более, он уходит в связи с указом президента – то есть, это чёткая стратегия и позиция президента и его команды в отношении переговоров.

Это означает, что компромиссные варианты обмена чего-то на что-то – эта команда считает неприемлемыми и неподходящими. Это означает, что эта команда считает, что Донбасс может вернуться только при полной капитуляции России – вывода вооруженных формирований и передачи границы под контроль», – добавил эксперт.