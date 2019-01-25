«Увы, эта борьба проиграна Украиной» – глава «Нафтогаза»

25.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Газопровод “Турецкий поток” еще более опасен для Киева, чем “Северный поток-2”, поскольку окончательной лишит Украину транзита российского газа.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, ссылаясь на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине Украине.

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“Гирман утверждает, что этот газопровод [Турецкий поток] может быть для Украины даже более опасным, чем Nord Stream-2, который, если и заработает, все же не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы. И это дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Но при полном запуске всей цепочки Турецкого потока эта проблема легко решается. По нему газпромовское топливо легко добирается до Италии, Франции, Балкан”, – отмечается в публикации.

Также издание приводит достаточно пессимистическое мнение главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева по “Турецкому потоку”.

“Турецкий поток уже почти построен. Первая ветка будет точно запущена. Здесь, к сожалению, эта борьба была проиграна Украиной”, – говорит Коболев.

Правда, он надеется, что под угрозой американских санкций получится остановить строящуюся вторую нитку “Турецкого потока”, предназначенную для доставки сибирского газа в южную Европу.

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