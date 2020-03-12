Узаконенные бандформирования показали полную деградацию Украины

12.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве в очередной раз продемонстрировано традиционное для постмайданной Украины беззаконие.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Александр Дудчак, давая оценку срыву украинскими неонацистами «национальной платформы примирения» с Донбассом и избиение советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохо.

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«Очень показательный инцидент, показывающий как деградацию государства, так и отсутствие единства власти и народа. Всё можно решить силой, если её прикрывает один из отростков так называемой государственной власти. Скорее всего и в этот раз члены узаконенных бандформирований не понесут наказания», – сказал эксперт.

При этом он добавил, что сочувствовать пострадавшему Сивохо сложно, поскольку тот тоже часть системы государственной власти, которая не способна и не стремится конструктивно решать проблемы Украины и продолжает политику тех, кто организовывал госпереворот в 2014 году.

«И если, Сивохо планировал в «национальной платформе примирения и единства» продвигать попытки Зеленского обойти Минские соглашения, то напрасно тратил время на подготовку презентации. Тем не менее, ему его же сограждане должны были дать возможность высказаться, а не демонстрировать традиционное для постмайданной Украины беззаконие», – резюмировал Дудчак.