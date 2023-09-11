Ужас без конца: Зеленский готов бросить Украину в топку длительной войны на истощение

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от любых мирных переговоров и гнать украинцев на убой, настраивая страну на долгую войну на истощение.

Причем, что самое скверное, в этом случае даже не скажешь, что делается это от незнания реалий или от непонимания последствий. Судя по свежему интервью хозяина Банковой изданию The Economist, Зеленский отлично осознает последствия того, во что он втравливает свой народ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В длительной войне на истощение Украина потеряет еще больше людей — и на фронте, и в эмиграции», – признается Зеленский.

Он добавляет:

«Я и моя команда должны быть готовы к длительной войне, и эмоционально я к ней готов».

В последнем лично я не сомневаюсь, с той лишь поправкой, что воевать Зеленский будет за чужой счет, а умирать будут совсем другие люди. Ведь у большинства украинских начальников дети не на фронте, а живут на запасных аэродромах в странах Запада, как у генпрокурора Костина, дочь которого недавно проболталась о том, что считает своим домом Монако.

И ведь это не единичный пример. В Монако и на Лазурном берегу украинских випов наберется не на один батальон, правда из тех, которых мы никогда не увидим на фронте. В реальности воевать и умирать будут простые люди, насильно мобилизованные солдаты ВСУ, о которых недавно писала британская Times, рассказывая о судьбе одного из подразделений, брошенных «переломить обстановку на Запорожском фронте» и уже потерявших 75% бойцов.

«Число погибших измеряется четырехзначными цифрами. Украинские солдаты задаются вопросом о том, какова цена таких операций, учитывая результат в виде разрушенных до основания маленьких сел», – говорится в статье.

Да, украинцы как-то движутся, отжимая «избушки лесника» и заслуживая скупую похвалу от Столтенбергов и отставных натовских генералов, призывающих Запад «набраться терпения» и не судить Украину за медленное наступление.

Но какой ценой Украине достаются эти разрушенные до основания села в серой зоне? Уже сейчас на ум не только автору этих строк, но и многим западным журналистам приходят не слишком лестные для Украины сравнения с Парагваем, который в войне середины позапрошлого века потерял 70 % своего мужского населения.

Все настолько плохо, что на помощь продолжающейся мобилизации призвали даже украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. И этот госмуж, вроде бы поставленный на страже прав граждан, на голубом глазу говорит, что отныне в стране не будет такой категории как «ограниченно годные к службе».

То есть останутся либо годные, либо совсем нет. А поскольку нуждающаяся в свежем мясе военная машина уже не так переборчива, как полтора года назад, гребут всех, несмотря на такие «мелкие» дефекты, как эпилепсия или бессимптомный ВИЧ.

Но вернемся к свежему интервью киевского «Черчилля». Зеленский сетует на ослабление западной поддержки. По его словам, если это станет тенденцией, то понадобится полностью милитаризовать экономику Украины. В переводе на простой язык это означает, что невоенной экономики не станет совсем, что является очень плохим сигналом для мирных обывателей, жизненные планы которых в который раз накрываются известным органом.

«Свертывание западной помощи Украине приведет лишь к затягиванию войны. И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена. Украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут этой щедрости. Но это не будет «хорошая история» для Европы, если она загонит этих людей в угол»., – говорит далее Зеленский, фактически не слишком изящно шантажируя Запад бунтами украинцев.

Интересно, как себя должны чувствовать себя не вовлеченные в «активизм» кликуши, устраивающие перформансы у посольств, а миллионы обычных людей, борющихся за выживание на чужбине? Ведь такими заявлениями Зеоенский всех их элементарно подставляет, заставляя приютившие страны смотреть на них как на потенциально нелояльный и буйный элемент.

Любая европейская столица трижды подумает, нужно ли ей повторение недавних парижских бунтов, пускай и в варианте «лайт». Хотя черт их знает, этих украинцев, на что они окажутся способны.

Так что на практике такие заявления с Банковой приведут лишь к тому, что украинцев начнут интенсивнее выдавливать из стран ЕС. Не этого ли добивается пан Зеленский? Не мытьем так катаньем вернуть людей на родину, где у них будет простой выбор – тюрьма или окоп.

Но при всем людоедстве такой политики, с точки зрения пиара она суперуспешна. Можно согласиться с мнением политблогера Антона Хащенко, который, комментируя интервью Зеленского, вывел формулу успеха хозяина Банковой на Западе: манипулирование общественным мнением через СМИ и публичную политику – принуждение руководства западных государств к нужным решениям через запрос на них от доверчивого населения – достижение необходимого результата.

«Фокус в том, что даже в случае принятого решения Запада об отказе Киеву в помощи, его реализация на практике будет упираться в то самое общественное мнение, которым ловко манипулирует команда Зеленского. Поскольку в упрощенной картине мире простых обывателей развилка вполне однозначная – либо Украина жертва, и тогда политики и дальше обязаны поддерживать её. Либо там сами виноваты и президент этой страны отнюдь не герой, но тогда что наши политики устроили и кто за всё это будет отвечать», – резюмирует обозреватель.

Показательно и то, что президент Украины совершенно не стесняясь характеризует свою страну как чей-то «задний двор». Если бы такое выражение прозвучало из уст какого-нибудь Лаврова, украинские СМИ и официалы подняли бы оскорбленный «постколониальный» хай до небес. А тут – «понимать надо».

Что же до войны на истощение – это худшее что может приключиться с Украиной в рамках нынешнего сюжета. Хуже только ядерная бомбардировка, но там хотя бы сразу ужасный конец, в отличие от того ужаса без конца, который предлагает украинцам Зеленский, рассчитывая при этом на второй президентский срок.