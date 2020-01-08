08.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Происшествия, Сюжет дня, Украина
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Ужасное видео: Очевидцы сняли крушение украинского самолёта

В социальных сетях появилась видеозапись крушения украинского лайнера при вылете из Тегерана, которую сняли очевидцы.

«Ужасное видео погибшего самолета. Он горел в воздухе, а потом взорвался на земле. Гибнувшим людям эти несколько минут было очень страшно. Помолимся за их упокой. Это ведь русские люди – кто-то обманутый, большинство – и вовсе все понимавшие», – комментирует обозреватель Егор Холмогоров.

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