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На Украине разгорелся очередной громкий коррупционный скандал, связанный с обеспечением ВСУ. Скандал настолько громкий, что теперь, как о неизбежности, говорят, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост и отправится послом в Лондон.

Особенностью разоблачительных публикаций является и тот факт, что огласку скандальных подробностей сделало киевское интернет-издание (некогда еженедельник) «Зеркало недели», плотно завязанное на американское посольство в Киеве.

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Не боясь ошибиться, можно смело предполагать, что команда «Фас!» поступила из Вашингтона, где ужаснулись масштабами украинской коррупции.

В одной из последних публикацией «ЗН» напоминает о своем предыдущем расследовании, в котором рассказывалось, как Минобороны Украины дерет три шкуры с воюющей армии, закупая по баснословно дорогим ценам продукты для ВСУ. Причем по таким ценам, которых не увидеть в самом дорогом украинском супермаркете.

Издание напоминает, что по итогам прежнего скандала в СИЗО оказались замминистра Вячеслав Шаповалов и руководитель закупочного департамента Богдан Хмельницкий. Правда, инкриминировали им не завышенные цены на продукты, а закупку некачественных бронежилетов (тоже по завышенной цене) в марте 2022-го.

Резников встал на защиту своего зама, заявив:

«И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль, а надо было привезти сотни тысяч. Поэтому я хочу дождаться завершения следствия и услышать приговор суда. Потому что он может быть и оправдательным тоже».

В свою очередь авторы публикации парируют эту аргументацию новыми обвинениями.

«Встречный вопрос к Резникову, министру обороны с ноября 2021-го: а почему, собственно, в марте 2022-го у него на складах был ноль? Не заметил предупреждений США о наступлении? Считал, что ноль бронежилетов на складах, даже в мирное время, — это приемлемо? Очевидно, что Резников создает информационное поле для освобождения Шаповалова от наказания. Тогда на шконке останется только закупщик Хмельницкий — самый меньший чиновник в коррупционной вертикали министерства Резникова, чьей функцией был банальный «підписздєсь», – продолжает «ЗН».

Как выяснилось, бронежилеты были лишь верхушкой гигантского коррупционного айсберга.

Так, в прошлом году Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды.

«Цена была приемлемой как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 баксов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 долл. Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние или просто из дерьмо-ткани. По нашим данным, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецких — 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и зимней теплой курткой», – говорится в статье.

Издание публикует оказавшиеся в его распоряжении сопроводительные документы.

«Здесь хорошо видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магическии образом превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку. Маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья. В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что «поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению». А зимняя одежда, ехавшая в Украину по другому договору №VV2022- М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине — уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX», – указывают авторы.

Кроме того, втридорога были закуплены американские шлемы, причем с более низким уровнем защиты, чем значилось в документах.

Издание считает, что «проблемы Шаповалова не должны закончиться, даже если он «растрогает» Зеленского, а Резников набьет себе цену перед [главой офиса президента] Ермаком возможностью огласки разных подробностей военных закупок и отчалит в Лондон».

Не менее скандальные подробности с закупками Минобороны турецких сухпайков через украинскую фирму «Танос Технолоджи». Причем эти же пайки другие украинские фирмы импортировали почти вдове дешевле.

«ЗН» объясняет, почему Резников защищает своего зама.

«Шаповалов — это реально доверенный человек именно Резникова. Он был заместителем Резникова в Министерстве реинтеграции в 2020 году. Резников привел его за собой в Минобороны и сделал своим заместителем по самому денежному вопросу — закупкам. У них и раньше было общее поле деятельности. В 2015–2017 годах Резников возглавлял Киевраду, а Шаповалов занимался строительными вопросами как заместитель и советник главы Киевской ОГА. Именно тогда зять Резникова Дмитрий Штейнгауз начал гигантскую жилую застройку в Броварах около Киева, получив под нее 80 га. А уже в 2018 году Штейнгауз через свою фирму «Аквасервис» предложил Министерству обороны купить у него 38 квартир в Броварах. Когда Зеленский после скандала сохранил Резникова на должности министра, интересные игры начались и между силовиками. В феврале ГБР задержало Шаповалова, а СБУ задержала Хмельницкого. Потом дособирали доказательную базу, объявляли дополнительные подозрения. И получилось так, что в середине июля Печерской суд по делу ГБР получил от адвокатов Шаповалова справку о плохом состоянии здоровья подозреваемого и бесплатно отпустил его на свободу, хотя ему был установлен залог в 402 млн грн», – делится подробностями издание.

Впрочем, через день его снова отправил за решетку, откуда он фактически начал шантажировать Владимира Зеленского, заявив в переданном журналистам письме:

«Вы лично сказали мне, господин президент, что нужно сделать все, чтобы обеспечить ВСУ необходимым, а «разбираться будем потом».

«ЗН» отмечает, что «американцы теперь следят за этим сектором в «пять глаз», не забывая делиться с Владимиром Зеленским впечатлениями от увиденного».

«Но глобально система не изменилась. Владимир Зеленский оставил Алексея Резникова министром обороны. Поэтому неудивительно, что внутри министерства прямо сейчас саботируется запуск нового Агентства, которое должно было бы уже этой осенью взять на себя все неоружейные закупки Минобороны, и тем самым вообще убрать привыкших к коррупции тыловиков в погонах от миллиардных потоков. Поэтому, когда внимание союзников и украинцев рассеется, те же минобороновцы продолжат тендерить на свое усмотрение», – прогнозирует «ЗН».