Сегодня от ракетных ударов и атак БПЛА страдают не только приграничные с Украиной территории, но и глубокий тыл – столица Татарстана Казань. И если сейчас не предпринять конкретных шагов, то с появлением авиации – ситуация ухудшится.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» полковник запаса Луганской народной Республики, военный эксперт Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чем мы можем говорить сегодня, когда в Татарстане в Казани прошла эвакуация на некоторых предприятиях. Это ведь от линии соприкосновения, да пусть даже от района специальной военной операции – тысячи и тысячи километров. И с этим действительно надо что-то уже делать. И если мы дальше будем просто угрожать, до хорошего это не доведёт. То, что Запад в дальнейшем будет усиливать эскалацию, а мы это уже видим, поскольку киевская хунта рассчитывает на высокоточное оружие и самолёты. И если им поставят самолёты, то ракет будет в десятки и сотни раз больше. Потому что эти самолёты должны работать и отправлять», – отметил Киселёв.

Журналист, экс-сенатор Андрей Соболев добавил, что сегодня много разговоров, но мало практических действий на удары по территории Российской Федерации.

«Я очень много говорю с беженцами, встречаюсь в поездах, в жизни. Не сказать, что они все единодушно за нас. Но они реально уже понимают, что нужно остановиться. Потому что они с этим уже смирились, они уже поняли всё, всё потеряли. Домов нет, у кого не утонул во время взрыва Каховской плотины, так потом разбили танки или снарядами разнесло. Это уже «мёртвая зона», она уже практически существует там, не о чем больше разговаривать. Посмотрите, в каком виде сегодня Волчанск. Надо это сделать так, чтобы ребята на той стороне Днепра могли бы стрельнуть, но крайне неудачно, крайне не организованно и крайне редко. А у нас сегодня пока в степени доступности Бердянск, они долетают до Керчи, через Азовское море пролетают. Это очень расстраивает, прямо скажу», – подчеркнул экс-сенатор.