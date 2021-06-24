«Уже выплачено полтора-два оклада» – в ДНР активно погашается задолженность по зарплатам

24.06.2021, Донецк , Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин провёл рабочую встречу с новым инвестором ЗАО «Внешторгсервис» генеральным директором АО «Финансовые активы» Евгением Юрченко.

Об этом сообщили в пресс-службе представителя государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале встречи Денис Пушилин поинтересовался выплатой задолженностей по заработным платам сотрудникам, а также планами дальнейшего развития «Внешторгсервиса».

Евгений Юрченко поблагодарил главу государства за встречу и подчеркнул, что задолженности по зарплатам уже выплачиваются.

«Я вам хочу доложить, что в настоящий момент выплачены задолженности по заработной плате: на каких-то предприятиях это полтора оклада, на каких-то – два оклада», – сообщил инвестор и добавил, что следующая заработная плата также будет оплачиваться в двойном размере. Бизнесмен подчеркнул, что планирует в течение трёх месяцев полностью погасить все задолженности тем сотрудникам, которые, несмотря на все трудности, остались работать на предприятии. Остальным же задолженности по зарплатам будут выплачены в течение шести месяцев. «Погашаются и погашены задолженности по углю, по железной дороге. И у нас уже разработан план на 2, на 4, на 6 месяцев, по которому будут производиться первые поставки угля в наступающем месяце, и предприятия уже будут выходить на определенную проектную мощность», – добавил Юрченко.

Также инвестор поделился планами по модернизации и развитию предприятий.

«Мы планируем проинвестировать восстановление производства по предприятиям, которые находятся в Республике», – отметил Юрченко и сказал, что это требует вливаний порядка миллиарда рублей.

В свою очередь, Денис Пушилин заверил, что с его стороны будет оказана всевозможная поддержка развитию производства.

«Мы заинтересованы в работе предприятий», – резюмировал глава ДНР.

Напомним, Евгений Юрченко – российский предприниматель родом из Донбасса. Ранее он стал инвестором в промышленность ЛДНР, зайдя на предприятия, которые до этого находились под «Внешторгсервисом», для того, чтобы решить накопившиеся проблемы, в том числе и выплатить задолженности по заработным платам.