В Донбасс зашёл крупный российский инвестор. Экономический рост Народных Республик начинается

11.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Война, которую восьмой год против Донбасса ведут постмайданные чиновники (разумеется, руками тех, кого они называют пушечным мясом, то есть ВФУшников), нацелена на экономическое уничтожение региона. Не только обстрелы со стороны ВФУ поставили под большой вопрос нормальное функционирование производственной сферы ЛДНР. Блокада и непризнанность Народных Республик моментально ударила по стабильной работе промышленных предприятий, что стало одной из главных тем, которую язвительно мусолили По и Зе-политики.

Но в противовес загнивающей Украине, промышленность и экономику которой действительно уничтожили «евроинтеграторы», Донбасс, как мощный индустриальный центр, выстоял и вошёл в новую эпоху – эпоху возрождения.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Точку в вопросе накопившихся проблем на предприятиях ЛДНР, в том числе, финансовых, поставит российский предприниматель родом из Донбасса Евгений Юрченко. Как сообщили Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник, на предприятия, находившиеся под «Внешторгсервисом», зайдёт новый инвестор Евгений Юрченко. На совещании перед принятием на себя данных предприятий российский инвестор заявил, что вся задолженность по заработной плате (наряду с текущими выплатами) будет закрыта в течение 3 месяцев (до конца августа 2021).

Уже вчера работникам предприятий, входивших в орбиту ВТС, была выплачена одна месячная заработная плата. Россия вновь оказалась рядом в непростое для Донбасса время. Послужной список российского инвестора – более чем большой. Известно, что Евгений Юрченко в 1987-1989 годах проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР в Афганистане. В 1992 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника». В 1994 году там же получил второе, экономическое образование. В 2005 году в Московской академии рынка труда и информационных технологий защитил кандидатскую диссертацию по теме «Управление процессом привлечения инвестиций для развития производства на основе оценки стоимости предприятий». Там же в 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме «Организационные условия и механизмы управления развитием предприятий на инновационной основе».

В 1992-1993 годах работал начальником отдела листинга воронежской межрегиональной фондовой биржи «Черноземье». Затем работал в банке «Строитель», Промрадтехбанке, воронежском отделении банка «Менатеп». В 1998-2002 годах был вице-президентом банка «Менатеп Санкт-Петербург».

В 2002-2005 годах был заместителем генерального директора государственного холдинга «Связьинвест» Валерия Яшина, а в 2005-2007 годах – заместителем генерального директора в ОАО «Комстар – Объединенные телесистемы».

В 2007-2009 годах – управляющий тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка Сбербанка России.

В 2009-2010 годах – генеральный директор корпорации «Связьинвест». При нем «Ростелеком», входивший тогда в «Связьинвест», стал учредителем международных соревнований по фигурному катанию, которые впоследствии приобрели статус одного из этапов международного Гран-при.

В 2011-2016 годах – президент управляющей компании «Финансовые активы». Также через инвестфонд им. А. С. Попова владел 10% акций «Ростелекома». В 2011 году купил на аукционе Sotheby’s в США и вернул в Россию спускаемую капсулу советского космического корабля «Восток ЗКА-2», на котором в 1959 году в космос была отправлена собака Звездочка.

С июня 2016 года – член совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». С 2 апреля по 8 октября 2018 года – врио заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской области.

В 2020 году возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). 20 апреля 2021 года стал акционером банка «Ростфинанс» (Ростов-на-Дону).

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010). Теперь же Евгений Юрченко поможет предприятиям Донбасса преодолеть кризис.

Донбасс выходит на новый уровень развития. Наши промышленные гиганты будут встраиваться в производственную цепочку российских промпредприятий, будет происходить модернизация производства, увеличиваться число рабочих мест. Пример возрождения Донбасса должен стать стимулом для всех постсоветских стран, экономика и промышленность которых за 30 лет «независимости» практически разрушены. Стимулом того, что их будущее, как сильных и экономически развитых государств, возможно только в составе Большой России.

Хочу уделить особое внимание вопросу уничтожения промышленности. Хоть мы и говорим, что война поставила под угрозу индустриальное развитие Донбасса, но всё-таки, выжимание последних «соков» из промышленных предприятий региона происходило под «жовто-блакытным» флагом. К примеру, в «незалежные» годы были уничтожены мартеновские цеха на Енакиевском, Макеевском, Донецком металлургических заводах, выведен из эксплуатации мартеновский цех ММК им. Ильича.

Притом, что качество мартеновской стали признано одним из самых высоких. Именно в годы «незалежности» промышленные гиганты Донбасса лишились практически половины рабочих мест, а производственные мощности предприятий упали в разы. Но об этом политическая элитка Украины упорно молчит, потому что это тема – архиделикатная и неудобная.

Теперь хочется поговорить о евромайданном «наследстве» Украины. Итак, «революция гидности» оставила от десятков ведущих предприятий «незалежной» одни руины, деградировали целые отрасли.

Ни для кого не секрет, что многие украинские предприятия продавали всю продукцию на российский рынок, который теперь для них закрыт, за что отдельное «спасибо» украинцам надо сказать марионеткам Порошенко и Зеленскому. Сегодня экономика Украины переживает дичайший спад, и просвета в этом кромешном мраке не видно от слова «совсем».

Предлагаю посмотреть на неполный список крупных предприятий оставшейся части Украины, которые обанкротились или ликвидированы после победы майданных «скакунов»:

Авиастроительный концерн «Антонов»;

Автомобильный завод «Часив Яр»;

Автомобильный завод «Черкасский автобус»;

Азотный завод «Ривнеазот» (город Ровно);

Азотный завод «Северодонецкое объединение Азот» (город Северодонецк);

Аккумуляторный завод «Веста»;

Баливский комбинат хлебопродуктов;

Днепропетровский комбайновый завод;

Днепропетровский трубный завод;

Завод «Азовские смазки и масла»;

Завод «Днепрошина»;

Завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш»;

Запорожский автомобильный завод;

Запорожский арматурный завод;

Запорожский сталепрокатный завод;

Запорожский ферросплавный завод;

Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка»;

Кременчугский автосборочный завод;

Львовский автобусный завод ЛАЗ;

Лохвицкий сахарный завод;

Машиностроительный завод «Азовмаш»

Оржицкий сахарный завод;

Ровенская спичечная фабрика;

Троицкий маслодельный завод;

Харьковский авиационный завод;

Цементный завод «Пушка» (город Краматорск);

Южный машиностроительный завод имени О. М. Макарова.

Этот список ещё долго можно продолжать. Но есть ли смысл? Ведь за ликвидированными предприятиями стоит безработица, нищета и угробленные жизни украинцев, которые в 2014 и 2019 годах поверили циничным предателям Порошенко и Зеленскому. На Украине происходит целенаправленное уничтожение промышленности, а соответственно, и экономики. Зарубежные инвесторы в эту прогнившую от коррупции страну не зайдут. Поэтому единственным спасением украинцев, как и прибалтийцев, и молдаван (где ситуация с производством не менее плачевная), станет изгнание продажного прозападного правительства и воссоединение с Большой Россией, которая является символом возрождения.