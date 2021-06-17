17.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Д.Б., Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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«Узурпатор Лукашенко сотрудничает с ЛНР против Украины!» – истерика в Раде

Новости УкраиныПротив президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо возбудить уголовное дело за покушение на территориальную целостность...

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо возбудить уголовное дело за покушение на территориальную целостность Украины.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«КГБ Белоруссии объявил, что проводит следственные действия в отношении Романа Протасевича, которого захватил Лукашенко в небе над Белоруссией. В отношении Протасевича вместе с прокуратурой ЛНР, террористов.

Это абсолютно брутальное нарушение суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. Это прямое сотрудничество узурпатора Лукашенко, который топит в крови собственный народ, против Украины с террористами, которые ежедневно убивают украинцев и вместе с Россией захватили часть нашей территории», – заявил Гончаренко.

Он от себя лично и от имени возглавляемого им межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» назвал данную ситуацию абсолютно неприемлемой и потребовал немедленной реакции президента Зеленского и МИДа. Депутат добавил, что в Верховную раду был внесён законопроект, предусматривающий разрыв дипотношений с Белоруссией, «которую возглавляет нелегитимный Лукашенко».

«На основании того, что он сегодня нелегитимно удерживает власть после этих событий. Мы сделали обращение в Генпрокуратуру Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Лукашенко и его подельников, которые начали открытое сотрудничество с антиукраинскими террористами. Это уголовное дело должно быть расследовано. Украина должна защищать себя, своё достоинство, свой суверенитет и никому не давать поносить наше государство», – призвал порохобот.


Напомним, вчера в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что получили доказательства причастности белорусского экстремиста Романа Протасевича к военным преступлениям на Донбассе в первые годы боевых действий.

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