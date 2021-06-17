«Узурпатор Лукашенко сотрудничает с ЛНР против Украины!» – истерика в Раде

17.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо возбудить уголовное дело за покушение на территориальную целостность Украины.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«КГБ Белоруссии объявил, что проводит следственные действия в отношении Романа Протасевича, которого захватил Лукашенко в небе над Белоруссией. В отношении Протасевича вместе с прокуратурой ЛНР, террористов.

Это абсолютно брутальное нарушение суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. Это прямое сотрудничество узурпатора Лукашенко, который топит в крови собственный народ, против Украины с террористами, которые ежедневно убивают украинцев и вместе с Россией захватили часть нашей территории», – заявил Гончаренко.

Он от себя лично и от имени возглавляемого им межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» назвал данную ситуацию абсолютно неприемлемой и потребовал немедленной реакции президента Зеленского и МИДа. Депутат добавил, что в Верховную раду был внесён законопроект, предусматривающий разрыв дипотношений с Белоруссией, «которую возглавляет нелегитимный Лукашенко».

«На основании того, что он сегодня нелегитимно удерживает власть после этих событий. Мы сделали обращение в Генпрокуратуру Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Лукашенко и его подельников, которые начали открытое сотрудничество с антиукраинскими террористами. Это уголовное дело должно быть расследовано. Украина должна защищать себя, своё достоинство, свой суверенитет и никому не давать поносить наше государство», – призвал порохобот.

Напомним, вчера в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что получили доказательства причастности белорусского экстремиста Романа Протасевича к военным преступлениям на Донбассе в первые годы боевых действий.