Если Киев продолжит сопротивляться подписанию мирных соглашений, в следующем году условия станут куда хуже для Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В том кабинете, где делал доклад генерал Герасимов, на стене висела карта, на которой были обозначены определенные районы Украины.

Дело в том, что просто так рояль в кустах не стоит – кто-то выходит, и на нем начинает играть. А если что-то на карте, значит это что-то было обозначено. А обозначены там конкретно районы Николаевской и Одесской областей.

То есть, они показывают, что если война перейдет в осенне-зимний, и дальше 26 год, то подписание мирных соглашений будет на худших позициях, чем сейчас», – отметил Стариков.