15.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В 25-й бригаде ВСУ распродали американские приборы ночного видения

Комиссия штаба «ООС» выявила очередную крупную недостачу оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, наиболее сложная ситуация, связанная с воровством оружия и боеприпасов, сложилась в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ.

«С целью выяснения обстоятельств вскрытого факта продажи американских приборов ночного видения AN/PVS-14, а также случаев хищения оружия и боеприпасов командованием штаба «ООС» назначена комиссия, которая проводит проверку имущества ракетно-артиллерийского вооружения бригады. В ходе проверки выявлена недостача более 150 единиц стрелкового оружия, 10 гранатометов, а также двух тысяч гранат и более 50 тысяч патронов калибра 5,45 мм», – рассказал Яков Осадчий.

По его информации, по фактам недостачи оружия и боеприпасов уже возбуждено два уголовных дела в отношении причастных офицеров, в том числе в отношении командира второго батальона 25-й бригады подполковника Сущенко, также в материалах уголовных дел фигурирует и сам командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко.

«По нашим данным, «откаты» от продаж оружия направились в штаб десантно-штурмовых войск ВСУ», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко вышел на связь с военнослужащими Республики с предложением о реализации патронов и гранат.

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