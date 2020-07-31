31.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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В 90-х надо было отжать у русских Черноморский флот – СНБО Украины


В начале 90-х Украина могла полностью забрать себе силы и средства постсоветского Черноморского флота, воспользовавшись внутриполитической дестабилизацией внутри России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующий силами специальных операций ВСУ, заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, этого не было сделано из-за слабости первого президента Украины Леонида Кравчука.

«В определенных моментах, когда нужно было принимать стратегические решения на уровне президента Украины, когда он им был, у него было два серьезных провала. Первый – это нерешение вопроса Черноморского флота. Когда мы потеряли, а мы могли на тот момент, было бы политическое решение со стороны руководства страны, практически получить весь Черноморский флот.

Потому что России в 92-93-м году было абсолютно не до Черноморского флота, там внутриполитическая борьба, которая шла, которая привела осенью 93-го года к расстрелу Белого дома, в это время, если бы правильно использовалась ситуация, можно было было бы вопрос решить в пользу Украины», – заявил Кривонос.


Напомним, накануне стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске вместо Леонида Кучмы, покинувшего недавно ТКГ.

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