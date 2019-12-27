В администрация морских портов Украины – обыски

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Детективы НАБУ вместе с СБУ провели ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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“Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП „Администрация морских портов Украины“, его филиалах и по месту жительства должностных лиц „АМПУ“ в Киеве, Одессе и Одесской области”, — указано в сообщении.

Следственные действия осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц “АМПУ” при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.