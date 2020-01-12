В «аграрной сверхдержаве» не идут дела: Политик сравнил цены в ЕС и на Украине

12.01.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Обещанное американцами Украине будущее «аграрной сверхдержавы» не соответствует грустным реалиям, когда цены на продукты в бывшей советской республике по некоторым показателям уже опередили страны Евросоюза, а доходы граждан остаются нищенскими.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже много написано о последствиях государственного переворота на Украине. Но ситуация, как политическая, так и экономическая, не перестает удивлять. Сегодня мне на глаза попалось сравнение цен на продукты питания в нищем Херсоне и аналогичные цены в магазинах Чехии.

Для информации. Курс Нацбанка на сегодня: 1 чешская крона = 1,05 гривен. Для простоты расчетов можно считать цены 1 к 1.

Банан: Чехия 16,90 крон, Украина 26,90 гривен;

Сыр моцарелла: Чехия 15,90 кр., Украина 32,90 грн.;

Творог, 0,25 кг: Чехия 14,90 кр., Украина 42,90 грн.;

Сыр Гауда, кг: Чехия 126 кр., Украина 209 грн.;

Молоко, 1л: Чехия 15,90 кр., Украина 24,90 грн.;

Куриные ножки, кг: Чехия 59,90 кр., Украина 75 грн.;

Нутелла, 350г.: Чехия 64,90 кр., Украина 104 грн.

Итак, получается, что прокормить семью в Херсоне дороже в несколько раз? чем в Чехии, а зарплаты, как вы сами понимаете, в Чехии в разы выше. Результаты шокирующие!», – возмутился экс-нардеп.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин заявил, что рост минимальной зарплаты украинцев не компенсирует роста цен на продукты питания, которые уже вышли на европейский уровень.