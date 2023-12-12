В американском сенате объявили позором визит Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский не является для американцев достойной восхищения фигурой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Фокс ньюс» заявил американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.

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«Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американские налогоплательщики, отдали ему еще 61 миллиард долларов», – возмутился политик.

Он считает, что нынешний визит Зеленского в США специально задуман для оказания давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и разблокировали военную помощь Украине.

Сенатор заявил, что не будет за это голосовать и призвал своих коллег поступить аналогично.

Кроме того, он считает, что Зеленскому следовало бы оказать давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот сел за стол переговоров по поводу южной границы.

«Это опровергает ложь о том, что Зеленский — просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в США с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно», – убежден Вэнс.

Кроме того, сенатор достаточно резко добавил:

«Это самый позорный фарс, который я видел».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе своего визита Зеленский критиковал американский конгресс за проволочки с оказанием помощи Украине.

В свою очередь член верхней палаты конгресса Майк Ли выразил недовольство этими словами, отметив, что забота об американских интересах не входит в обязанности украинского лидера, но входит в обязанности конгрессменов, поэтому они «не станут выполнять его указания».