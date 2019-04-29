В Америке ничего не знают об украино-американской ракете «Alpha»

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

«Совместный» украинский и американский проект по запуску ракеты оказался очередным фейком Киева и поводом «распилить» бюджет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу этой «великой» ракеты, которая собирается дерьмо в космос запускать. Действительно, это ведь эпохальная новость – Украина и Америка запустили ракету. Я вот посмотрел: а почему об этом не американские СМИ сообщают, а только украинские? А почему в Америке не заметили этой эпохальной новости», – удивился он.

Владимир Корнилов добавил, что таким образом Киев просто придумал себе очередную «перемогу» и повод украсть деньги из бюджета.

«Потому что это сделал запорожский бизнесмен Макс Поляков, который купил в Америке обанкротившуюся маленькую фирмочку, типа «Клуба Циолковского», и вот он провёл, за украинские деньги, этой нищей страны, провёл тестовый шестидесятисекундный запуск. И они теперь весь космос пытаются дерьмом забросать», – резюмировал эксперт.

Отметим, что 25 апреля в США в городе Бриггс компания «Firefly» провела испытания второй ступени ракеты «Alpha».